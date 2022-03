Aunque las operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) comenzaron ayer, en día de asueto, y a pesar de que el Gobierno federal afirmó que se podía arribar al sitio desde diferentes puntos de la capital del país, las llegadas y las salidas por vía terrestre se llevaron a cabo con dificultades.

Por ejemplo, en la central de autobuses del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) sólo hubo una salida al AIFA a las 07:30 horas, lo que provocó problemas a los que quisieron trasladarse a la nueva terminal aérea que fue inaugurada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En uno de los módulos de atención del AICM, la persona a cargo explicó que cada tres horas salían las camionetas con rumbo al AIFA, pero eso no ocurrió.

Además, familias completas que visitaron el AIFA abarrotaron la estación del Mexibús para regresar a sus casas: la fila, proveniente de las entradas principales del inmueble, rebasó el domo.

Por otra parte, el administrador único del servicio de taxis del AIFA reconoció que sus expectativas de trabajo se vieron rebasadas.

“Los 33 taxis que teníamos programados se agotaron. No pensamos que hubiera tanta demanda”, compartió un chofer.

Los costos por viaje en estos vehículos de alquiler, de más de 800 pesos al Centro de la Ciudad de México, afectaron los bolsillos de algunos visitantes.

“¿890 pesos a Portales? Dile que me deje antes”, expresó Javier, uno de los inconformes por los altos precios.

“iVoy a Cuautitlán!”, gritaron pasajeros en medio de una fila de camionetas ejecutivas que ofrecieron el servicio por 150 pesos.

Ayer, a las 12:56 horas, llegó a Guadalajara el primer vuelo comercial proveniente del AIFA. Partió a las 12:00, aunque estaba programado para salir a las 11:30.

Este medio publicó ayer que pese a que el costo del vuelo desde el AIFA será más barato en comparación con otras terminales aéreas del país, pues tendrá una tarifa de uso más baja, el inconveniente es la conectividad terrestre, si se considera el traslado hacia el primer cuadro de la Ciudad de México.

Autoridades, empresarios y ciudadanos acudieron a conocer el lugar. SUN/J. Boites

Inauguran el Aeropuerto Felipe Ángeles con pendientes y más señalamientos

Después de la ceremonia oficial de inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), las operaciones fueron parciales porque aún no funcionaban al 100% de su capacidad.

Los pasajeros no pudieron cambiar divisas porque no estaban en funcionamiento las casas de cambio, tampoco las sucursales bancarias, por lo que no pudieron realizar ninguna transacción.

Los visitantes y usuarios del nuevo aeródromo tampoco pudieron comprar comida porque los establecimientos no ofrecieron el servicio en el primer día de actividades oficiales.

“No hay casas de cambio, en los próximos días empezarán a dar servicio, lo mismo que los bancos, habrá un HSBC y un BBVA, pero hoy no funcionan; tampoco hay locales de comida, conforme se vayan normalizando las actividades en el aeropuerto habrá más servicios”, dijo un empleado de uno de los módulos de información que se encuentran en varios puntos del AIFA.Otros pasajeros tuvieron problemas para llegar a la terminal aérea.

“Un desastre (el trayecto) sinceramente, nosotros venimos de Huixquilucan y hay un momento en el que la carretera deja de anunciarte. Y el Waze y Google Maps (aplicaciones) te desvían y aumentó a hora y media más de camino. Hicimos casi tres horas”, contó Alejandro Ortega, quien acompañó a su suegra porque viajaría a Caracas, Venezuela.

Por otro lado, se detectaron irregularidades en proveedores ligados a su construcción. Según la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, un empresario vinculado con una compañía “fantasma” que envió toneladas de leche a Venezuela a través de un presunto testaferro de Nicolás Maduro, obtuvo dos contratos por hasta 184.5 millones de pesos para vender acero para la obra del AIFA. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le asignó en 2019 y 2020 dos contratos en Santa Lucía a Prometallic, que tiene como accionista a Humberto Marcos Corella, quien durante 12 años fue socio y administrador de Grupo Brandon, empresa que envió toneladas de leche de mala calidad a Venezuela como parte de una trama de lavado de dinero que encabezaba Alex Saab, supuesto prestanombres del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Prometallic fue fundada el 15 de enero de 2018 en Monterrey, Nuevo León. Un año después, esta empresa recibió su primer contrato con la Sedena por un monto máximo superior a los 184 millones de pesos para la adquisición de acero.

El Presidente develó una placa en la glorieta del general Felipe Ángeles. EFE/S. Gutiérrez

TELÓN DE FONDO

Afirma que bajará la saturación

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y los funcionarios de gobierno federal involucrados en el proyecto aeroportuario dieron detalles de las diferentes obras realizadas para poder poner en operación este nuevo aeropuerto internacional.

López Obrador destacó que esta terminal aérea era muy necesaria porque vendrá a resolver el problema de saturación que padece el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y recordó que hace muchos años no se realizaba un aeropuerto de esta magnitud en el país.

Por su parte, la esposa de AMLO, Beatriz Gutiérrez, revivió un chiste, una broma que hace alusión al ex Presidente Enrique Peña Nieto, y después dijo que “le salió del alma”.

Mientras se explicaba la operación de la torre de control, Gutiérrez preguntó el tiempo de llegada, lo que el personal le respondió “no más de cinco minutos”. Y ella después dijo “no menos, como... jajajaja”.

La frase, que es una broma, hace alusión a la vez que al entonces presidente Peña Nieto se le grabó diciendo “estamos ya por bajar en Oaxaca, a un minuto de aterrizar, no menos, a cinco minutos”.

En la escena pueden verse a los gobernadores del Estado de México y de Hidalgo, Alfredo del Mazo y Omar Fayad, así como el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez. El Presidente López Obrador no siguió la broma.

CLAVES

Reacciones

Visitantes. Cientos de capitalinos aprovecharon el auseto para conocer las instalaciones del aeródromo de Santa Lucía. Por ejemplo, Guadalupe se movió en transporte público desde Iztapalapa, alcaldía de la Ciudad de México, hasta Tecámac-Zumpango, Estado de México, para conocer el lugar.

Ambulantes. Por su parte, comerciantes aprovecharon la ocasión para colocar pequeños puestos en los pisos de la terminal aérea con tazas, llaveros, muñecos y hasta libros del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Rebeca, de 57 años de edad, salió de su casa, ubicada en la colonia Portales, alrededor de las cinco de la mañana, para estar en esta terminal aérea a las ocho. Dice que con esta vendimia quiere sacar “aunque sea para los frijoles”.

Hidalgo. El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, aseguró que el nuevo aeropuerto va a transformar la vida de los hidalguenses, pero en especial de toda la Zona Metropolitana del Valle de México. “Después de 29 años nos damos cuenta de que fuimos beneficiados con un aeropuerto internacional a la puerta de nuestro estado, por eso hoy le decimos gracias Presidente porque esto va a construir y generar el desarrollo de Hidalgo”, declaró.

Pasajero. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, viajó desde Guadalajara a la Ciudad de México. “Ya estamos a punto de despegar en el primer vuelo que va a aterrizar en el Aeropuerto Felipe Ángeles. Hay un gran ambiente dentro del avión. Todos felices”, comentó en sus redes sociales.

Guillermo Villalobos estuvo en el primer viaje comercial que llegó a la ciudad desde el AIFA. EL INFORMADOR/A. Camacho

Primer vuelo llega a Guadalajara

A las 12:56 horas de ayer llegó a Guadalajara el primer viaje comercial proveniente del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Se trató del vuelo 3281 de la aerolínea Viva Aerobús, que partió a las 12:00 horas del mediodía, aunque estaba programado para salir a las 11:30 horas.

De acuerdo con lo informado por la aerolínea, el vuelo que salió desde el AIFA tuvo un factor de ocupación del 93%, aunque no dieron detalles del número de asientos que tuvo.

Los pasajeros de este trayecto contaron que el proceso para abordar el avión y de revisión de sus maletas fue ágil, además de que destacaron la tecnología implementada para el registro e identificación de los pasajeros.

Sin embargo, aún cuando se trató de un día inhábil, los pasajeros tuvieron trayectos largos para llegar hasta Zumpango, Estado de México, donde se encuentra el nuevo aeropuerto.

Eduardo García dijo que su trayecto duró una hora con 20 minutos desde el Centro de la Ciudad de México, cuando al aeropuerto Benito Juárez, en la Ciudad de México, hacía una hora.

Por su parte, Raymundo Reynoso, quien se trasladó desde la zona del Metro Balderas, aseguró que hizo 45 minutos aproximadamente. Los usuarios entrevistados coincidieron en que seguramente el tiempo se extenderá en un día normal.

“Nosotros llegamos en 30 minutos, a nosotros sí nos benefició porque estamos a escasos 10 kilómetros del aeropuerto Felipe Ángeles. Al otro aeropuerto hacíamos como hora y media. Ya con tráfico estimo que al nuevo aeropuerto haremos unos 20 minutos más que hoy”, agregó Guillermo Villalobos, a quien la ubicación le queda mejor porque vive en el mismo municipio.

Contratan a “mafia del poder”

Grupo IUSA, en la que Raúl Salinas de Gortari fue director y actualmente es asesor de la presidencia, obtuvo un contrato por un monto máximo de hasta 715.1 millones de pesos como parte de la obra del Aeropuerto de Santa Lucía.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido por muchos años que su hermano, el expresidente Carlos Salinas, encabeza la llamada “mafia del poder”.

En investigaciones publicadas en 2017 y 2018 por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, se ha documentado que IUSA recurrió a prácticas de simulación de competencia para acaparar contratos en la Comisión Federal de Electricidad.

A través del contrato SDN/DN8/AIFA/12923-F14/2020-ITP-006-001, el gobierno federal, por medio de la Secretaría de la Defensa, adquirió cable eléctrico de media y baja tensión como parte de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por un monto mínimo de 510.8 millones de pesos y un tope máximo de 715 millones de pesos, en favor de Industrias Unidas SA de CV (IUSA), fundada por Alejo Peralta, padre de Carlos Peralta, su actual presidente y director general.

La construcción del AIFA se realizó con ayuda del Ejército. SUN/B. Fregoso

Dan millones a empresas recién creadas

Al menos una decena de empresas de nueva creación, constituidas entre 2019 y 2020; es decir, que surgieron con el actual gobierno, obtuvieron 21 contratos para obras en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles por más de mil 573 millones de pesos.

La principal beneficiada con el mayor monto de todos los contratos a los que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad tuvo acceso, es Alstef México, constituida el 24 de julio de 2020.

La empresa es filial de la francesa Alstef Automation, junto con la cual obtuvo el 14 de agosto de 2020 un contrato por mil 475 millones de pesos para el suministro integral del sistema de manejo de equipaje (BHS), mediante un procedimiento de adjudicación directa internacional abierta presencial, luego de que en junio se declaró desierto un proceso de contratación por invitación a cuando menos tres personas.

Alstef México nació después de que se declaró desierto el procedimiento, y a las tres semanas de su creación obtuvo el contrato directo.

Benefician a “factureros”

La Secretaría Nacional de la Defensa (Sedena) otorgó tres contratos por más de 141 millones de pesos para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía a empresas vinculadas con “factureros”.

En documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad consta que el 26 de febrero de 2020, la Sedena suscribió un contrato por un monto mínimo de 76 millones de pesos y un máximo de 192 millones con un consorcio de seis empresas, entre las que se encontraba Valbri Services, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) etiquetó en diciembre de aquel año como presunta simuladora de operaciones, al haber detectado que carecía de activos y personal. La empresa no logró desvirtuar el señalamiento del SAT y en junio de 2021 fue incluida en el listado definitivo de empresas “factureras”.

