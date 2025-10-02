En días pasados, Microsoft anunció el precio de la suscripción en Xbox Game Pass Ultimate, sin embargo, traerá un beneficio interesante a partir del mes de noviembre: Club Fornite .

Para suerte de las y los suscriptores de Xbox que cuentan con los planes Essential y Premium, la multinacional tecnológica de Estados Unidos no consideró el aumento de precio en estos paquetes, sin embargo, la misma suerte no corrieron quienes cuentan con el plan Ultimate, pues ellos y ellas deberán pagar 449 pesos al mes para continuar disfrutando de los beneficios de su suscripción, lo que significa un pago de 150 pesos más al mes.

Para seguir con la cadena de desgracias para quienes cuentan con Xbox Game Pass Ultimate, el cambio en los precios de ese paquete se vio reflejado de manera inmediata en sus cuentas. Pero no todo es negativo para las y los usuarios con este cambio en tarifa por parte de Microsoft.

A partir del cambio de precio y de la alianza con Epic Games, se incluyeron nuevos juegos al catálogo, como Ubisoft+ Classics, y también el acceso al Club de Fortnite, el cual estará disponible el próximo 18 de noviembre .

¿Qué es Club de Fortnite?

Este es un modelo de suscripción por parte de Epic Games activo desde diciembre de 2020. Por una cuota mensual, los jugadores de Fortnite pueden tener diversos beneficios:

Mil PaVos (o monendas V) para usar en la tienda del juego

Pase de Batalla

Pase de Orígenes

Pase de LEGO

Pase musical

Servicio Rocket Pass Premium para Rocket League

Skin exclusiva

Otros beneficios de Xbox Game Pass Ultimate

Juegos disponibles: más de 400 en Xbox, PC y dispositivos compatibles

Juegos en la nube

Juegos en línea

Beneficios en Warzone o League of Legends

Programa de juega y gana con hasta 100 mil puntos al año de rewards

