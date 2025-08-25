¿De qué murió Verónica Echegui a los 42 años de edad?

Hoy lunes 25 de agosto se anunció el fallecimiento de Verónica Fernández de Echegaray, mejor conocida como Verónica Echegui. La actriz habría perdido la vida este domingo a los 42 años de edad según fuentes que informaron al medio El País.

Echegui nació en Madrid en 1983, hija de un ingeniero y una abogada. Destacó desde pronta edad por su versatilidad para desarrollar todo tipo de personajes. Su salto a la fama se dio en 2006 cuando apareció Yo soy la Juani. El impacto le consiguió una nominación al Goya como Mejor Actriz Revelación. La madrileña ya había participado en Una nueva vida y Paco y Veva, sin embargo, a partir de este rol protagónico ahí su carrera despegó.

Como actriz filmó El patio de mi cárcel, Katmandú, Un espejo en el cielo, No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas y Seis puntos sobre Emma. Además trabajo con Bruce Willis en The Cold Light of Day.

Se fue llenando de nominaciones al Goya relacionadas a su actuación, no obstante, no fue hasta Tótem Loba en 2022 que consiguió la estatuilla como mejor cortometraje de ficción de esa edición, el cual dirigió, escribió y coprodujo.

La última aparición de Echegui fue en una comedia romántica de Apple TV+ llamada A Muerte, que fue estrenada a principios de este año.

De acuerdo con El País, Verónica Echegui padecía un cáncer - sin establecer qué variante de la enfermedad - que le obligó a estar hospitalizada en los últimos días y que al final sería la causa de su muerte a los 42 años de edad.

OB