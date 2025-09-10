El dolor de muelas es una de las molestias más comunes y puede tener diferentes causas, como caries, inflamación de encías, infección o sensibilidad dental. Aunque lo más recomendable es acudir al dentista para recibir un diagnóstico adecuado, existen algunos remedios caseros que pueden ayudar a disminuir el malestar de forma temporal hasta recibir atención profesional.Uno de los métodos más sencillos y efectivos para calmar el dolor es hacer un enjuague bucal con agua salada. La sal actúa como un desinfectante natural, reduce la inflamación y ayuda a eliminar bacterias.Cómo prepararlo:Este remedio puede disminuir la hinchazón y brindar alivio temporal, además de mantener la zona más limpia.Si bien los remedios caseros ofrecen alivio momentáneo, no sustituyen la valoración de un especialista. El dolor de muelas puede indicar problemas que requieren tratamiento odontológico, como una caries profunda, una infección o la necesidad de realizar una extracción o tratamiento de conducto.Por eso, se aconseja acudir al dentista lo antes posible, especialmente si el dolor persiste, aparece fiebre o la inflamación empeora.BB