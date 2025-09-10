El dolor de muelas es una de las molestias más comunes y puede tener diferentes causas, como caries, inflamación de encías, infección o sensibilidad dental. Aunque lo más recomendable es acudir al dentista para recibir un diagnóstico adecuado, existen algunos remedios caseros que pueden ayudar a disminuir el malestar de forma temporal hasta recibir atención profesional.

Enjuague con agua tibia y sal

Uno de los métodos más sencillos y efectivos para calmar el dolor es hacer un enjuague bucal con agua salada. La sal actúa como un desinfectante natural, reduce la inflamación y ayuda a eliminar bacterias.

Cómo prepararlo:

Calienta medio vaso de agua hasta que esté tibia.

Añade media cucharadita de sal y disuélvela bien.

Haz buches con la mezcla durante 30 segundos y luego escúpela.

Repite el procedimiento dos o tres veces al día.

Este remedio puede disminuir la hinchazón y brindar alivio temporal, además de mantener la zona más limpia.

Otros consejos caseros para reducir el dolor

Compresas frías: aplicar una bolsa de hielo envuelta en tela sobre la parte externa de la mejilla durante intervalos de 15 minutos ayuda a adormecer el área y reducir la inflamación.

Clavo de olor: este ingrediente contiene eugenol, un compuesto con propiedades analgésicas y antibacterianas. Puede usarse colocando un clavo entero cerca de la muela adolorida o aplicando unas gotas de aceite de clavo diluido en algodón.

Evitar alimentos muy fríos o muy calientes: la sensibilidad puede aumentar con cambios bruscos de temperatura, por lo que se recomienda comer alimentos templados.

Importancia de la atención profesional

Si bien los remedios caseros ofrecen alivio momentáneo, no sustituyen la valoración de un especialista. El dolor de muelas puede indicar problemas que requieren tratamiento odontológico, como una caries profunda, una infección o la necesidad de realizar una extracción o tratamiento de conducto.

Por eso, se aconseja acudir al dentista lo antes posible, especialmente si el dolor persiste, aparece fiebre o la inflamación empeora.

