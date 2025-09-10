¿Cuántas calorías hay en un plato de pozole?

El pozole, uno de los platillos más emblemáticos de la gastronomía mexicana y protagonista de las fiestas patrias, despierta cada septiembre una duda inevitable entre quienes lo disfrutan pero cuidan su figura: ¿cuántas calorías aporta un tazón de este manjar?

De acuerdo con el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes (SMAE), una porción tradicional de 300 mililitros contiene alrededor de 240 calorías, que se distribuyen en 13 gramos de proteína, 5 gramos de grasa y 34 gramos de carbohidratos. Eso sí, la recomendación de los especialistas es optar por carne magra, un caldo desgrasado y porciones moderadas de maíz y carne, evitando los famosos “platos gigantes”.

Para dimensionar, tres huevos hervidos pueden sumar casi la misma cantidad de calorías (234), mientras que una bolsa de frituras promedio alcanza las 1,217 calorías. Además, si se compara con otros antojitos mexicanos, el pozole resulta incluso más ligero: unas gorditas de chicharrón llegan a 333 calorías, los tacos al pastor a 332 y los molletes a 380.

Así que, en el banquete patrio, el pozole no solo es tradición, también puede ser una de las opciones más equilibradas.

