Esta es la mejor manera de cocer las verduras

Las verduras o vegetales son de los alimentos más importantes por su valor nutricional, ya que aportan vitaminas, minerales, fibra y fitoquímicos.Las verduras pueden ser partes de una planta, como las hojas, tallos, raíces, flores, y en algunos casos los bulbos o los frutos. Es importante incluirlas en la dieta para obtener una alimentación equilibrada y aprovechar todos sus beneficios.En este sentido, muchas personas se preguntan cuál es la mejor manera de cocerlas. A continuación te explicamos.Para evitar que los vegetales pierdan sus vitaminas al momento de cocerlas, estas deben cocinarse lo más próximo al momento de consumo.Se aconseja realizar lo siguiente:A continuación, te dejamos los tiempos de cocción de cada vegetal, únicamente hervidos: