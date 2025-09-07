Esta es la mejor manera de cocer las verduras

Las verduras o vegetales son de los alimentos más importantes por su valor nutricional , ya que aportan vitaminas, minerales, fibra y fitoquímicos.

Las verduras pueden ser partes de una planta, como las hojas, tallos, raíces, flores, y en algunos casos los bulbos o los frutos. Es importante incluirlas en la dieta para obtener una alimentación equilibrada y aprovechar todos sus beneficios.

En este sentido, muchas personas se preguntan cuál es la mejor manera de cocerlas. A continuación te explicamos.

La mejor manera de cocer las verduras

Para evitar que los vegetales pierdan sus vitaminas al momento de cocerlas, estas deben cocinarse lo más próximo al momento de consumo.

Se aconseja realizar lo siguiente:

Cocer las verduras enteras, o con los menos cortes posibles, y con cáscara.

Las verduras verdes es mejor cocinarlas al vapor y en olla destapada, para que no pierdan el color.

En general, las verduras deben cocerse en agua que muy apenas las cubra, que esté hirviendo y con un poco de sal. No se debe agregar bicarbonato.

En el caso de los espárragos, deben cocerse amarrados para evitar que se desarmen.

Las verduras de olor fuerte, como la coliflor o la col, deben cocinarse en olla tapada.

Se recomienda agregar un poco de vinagre o limón en el agua, al cocinar verduras rojas o moradas para acentuar su color.

Respetar los tiempos máximos de cocción.

Tiempos de cocción

A continuación, te dejamos los tiempos de cocción de cada vegetal, únicamente hervidos:

Alcachofas: 25 a 40 min

Berenjenas: 10 a 15 min

Betabel: 30 a 60 min

Brócoli: 5 a 10 min

Calabaza: 5 a 10 min

Chícharos: 8 a 12 min

Champiñones: 3 a 4 min

Col: 10 a 15 min

Coliflor: 10 a 15 min

Espinaca: 2 a 5 min

Espárragos: 5 a 12 min

Frijoles verdes: 10 a 20 min

Pimiento: 4 a 5 min

Zanahoria: 10 a 20 min

