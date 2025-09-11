El bicarbonato de sodio es un ingrediente muy utilizado en remedios caseros gracias a sus propiedades limpiadoras y exfoliantes. En los últimos años, también se ha popularizado la idea de aplicarlo sobre el cabello, especialmente en las canas, como una alternativa natural para mejorar su apariencia.

¿Cuál es el efecto del bicarbonato en las canas?

El bicarbonato de sodio actúa como un limpiador profundo. Al colocarlo en el cuero cabelludo y en el cabello:

Elimina residuos de productos capilares como lacas, geles o acondicionadores.

Aporta un aspecto más brillante a las canas, ya que retira la acumulación de grasa o suciedad que puede opacar el color blanco o plateado.

Puede ayudar a que el cabello luzca más suave y ligero al reducir el exceso de aceites naturales.

Sin embargo, es importante aclarar que el bicarbonato no elimina las canas ni las tiñe. Su efecto es únicamente estético y temporal: contribuye a que estas se vean más limpias y luminosas.

Posibles riesgos de su uso

Aunque se considera seguro en pequeñas cantidades, el bicarbonato de sodio es alcalino y puede alterar el pH natural del cuero cabelludo si se emplea con demasiada frecuencia. Esto podría provocar:

Sequedad en el cabello.

Irritación en pieles sensibles.

Mayor fragilidad en las hebras capilares.

Quienes deseen probar este remedio casero suelen hacerlo de la siguiente manera:

Mezclar una cucharadita de bicarbonato de sodio en medio vaso de agua.

Aplicar la mezcla sobre el cabello húmedo, especialmente en las zonas con canas.

Masajear suavemente durante unos minutos.

Enjuagar con abundante agua y posteriormente aplicar un acondicionador para evitar resequedad.

Se recomienda no utilizarlo más de una vez cada 15 días y suspender su aplicación si se presentan molestias.

El bicarbonato de sodio puede ayudar a que las canas se vean más relucientes y libres de residuos, pero no es una solución para cubrirlas o eliminarlas. Su uso debe ser ocasional y acompañado de productos hidratantes para mantener el cabello sano.

