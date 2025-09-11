El bicarbonato de sodio es un ingrediente muy utilizado en remedios caseros gracias a sus propiedades limpiadoras y exfoliantes. En los últimos años, también se ha popularizado la idea de aplicarlo sobre el cabello, especialmente en las canas, como una alternativa natural para mejorar su apariencia.El bicarbonato de sodio actúa como un limpiador profundo. Al colocarlo en el cuero cabelludo y en el cabello:Sin embargo, es importante aclarar que el bicarbonato no elimina las canas ni las tiñe. Su efecto es únicamente estético y temporal: contribuye a que estas se vean más limpias y luminosas.Aunque se considera seguro en pequeñas cantidades, el bicarbonato de sodio es alcalino y puede alterar el pH natural del cuero cabelludo si se emplea con demasiada frecuencia. Esto podría provocar:Quienes deseen probar este remedio casero suelen hacerlo de la siguiente manera:El bicarbonato de sodio puede ayudar a que las canas se vean más relucientes y libres de residuos, pero no es una solución para cubrirlas o eliminarlas. Su uso debe ser ocasional y acompañado de productos hidratantes para mantener el cabello sano.BB