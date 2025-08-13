Así debes cuidar a tu perro durante la temporada de lluvias

Ante la temporada de lluvias, es importante cuidar a tu perro de la mejor manera, ya que requiere de más de atención para mantenerlo seco y saludable.

Para darle los cuidados adecuados, Chat GPT nos da algunos consejos prácticos:

1. Paseos seguros y secos

Evita horas de lluvia intensa: Sal a pasear cuando llueva menos o haya pausas.

Usa impermeables para perros: Ayudan a mantener su pelaje seco y evitan que se enfríe.

Botas impermeables: Protegen sus patas del barro, charcos y objetos punzantes ocultos.

Limpieza post-paseo: Lava o limpia sus patas, barriga y cola al volver a casa. Sécalo bien para evitar infecciones fúngicas o de piel.

2. Higiene adecuada

Secado completo: Usa toallas secas o secadora (en modo tibio, no caliente).

Cepillado regular: Evita que el pelaje se enrede o acumule humedad.

Evita baños frecuentes: Solo cuando sea necesario, para no eliminar sus aceites naturales. Usa shampoo antifúngico si el veterinario lo recomienda.

3. Espacio seco y cálido

Lugar seco para dormir: Asegúrate de que su cama esté lejos de la humedad o filtraciones.

Alfombrillas absorbentes o tapetes impermeables: Ayudan a mantener el área limpia.

Ventilación: Aunque esté lloviendo, intenta mantener buena circulación de aire en casa para evitar malos olores y hongos.

Te puede interesar: Comer en menos de 20 minutos estaría haciendote daño por esta razón

4. Prevención de enfermedades

Vacunas y desparasitación al día: Las lluvias aumentan el riesgo de leptospirosis y otras enfermedades transmitidas por agua estancada.

Evita que beba de charcos: Pueden contener bacterias, parásitos o químicos peligrosos.

Vigila los signos de enfermedad: Letargo, temblores, estornudos, secreción nasal o piel irritada.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV