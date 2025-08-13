Así debes cuidar a tu perro durante la temporada de lluvias

Ante la temporada de lluvias, es importante cuidar a tu perro de la mejor manera, ya que requiere de más de atención para mantenerlo seco y saludable.Para darle los cuidados adecuados, Chat GPT nos da algunos consejos prácticos:1. Paseos seguros y secosEvita horas de lluvia intensa: Sal a pasear cuando llueva menos o haya pausas.Usa impermeables para perros: Ayudan a mantener su pelaje seco y evitan que se enfríe.Botas impermeables: Protegen sus patas del barro, charcos y objetos punzantes ocultos.Limpieza post-paseo: Lava o limpia sus patas, barriga y cola al volver a casa. Sécalo bien para evitar infecciones fúngicas o de piel.2. Higiene adecuadaSecado completo: Usa toallas secas o secadora (en modo tibio, no caliente).Cepillado regular: Evita que el pelaje se enrede o acumule humedad.Evita baños frecuentes: Solo cuando sea necesario, para no eliminar sus aceites naturales. Usa shampoo antifúngico si el veterinario lo recomienda.3. Espacio seco y cálidoLugar seco para dormir: Asegúrate de que su cama esté lejos de la humedad o filtraciones.Alfombrillas absorbentes o tapetes impermeables: Ayudan a mantener el área limpia.Ventilación: Aunque esté lloviendo, intenta mantener buena circulación de aire en casa para evitar malos olores y hongos.4. Prevención de enfermedadesVacunas y desparasitación al día: Las lluvias aumentan el riesgo de leptospirosis y otras enfermedades transmitidas por agua estancada.Evita que beba de charcos: Pueden contener bacterias, parásitos o químicos peligrosos.Vigila los signos de enfermedad: Letargo, temblores, estornudos, secreción nasal o piel irritada.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV