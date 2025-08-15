Tragarse un chicle es algo que muchas personas han hecho al menos una vez, ya sea por accidente o por costumbre. Existen mitos muy populares sobre lo que ocurre después, como la creencia de que el chicle permanece en el estómago durante siete años. Sin embargo, la realidad es diferente y la ciencia tiene la respuesta.

¿El chicle se digiere?

El chicle está compuesto por goma base, edulcorantes, saborizantes y colorantes. A diferencia de otros alimentos, la goma base no se digiere porque el cuerpo no produce las enzimas necesarias para descomponerla. Esto significa que, aunque el resto de los componentes se procesan, la goma pasa prácticamente intacta por el sistema digestivo.

Una vez que tragas el chicle, este desciende por el esófago y llega al estómago. Allí, los jugos gástricos no logran disolverlo. Después, se desplaza hacia el intestino delgado y, finalmente, al intestino grueso, para ser eliminado de forma natural en las heces, generalmente en pocos días.

¿Puede ser peligroso?

En la mayoría de los casos, tragar un chicle no representa un riesgo para la salud, siempre y cuando sea algo ocasional y no una costumbre. Sin embargo, en situaciones poco comunes, tragar grandes cantidades o hacerlo junto con objetos extraños podría provocar una obstrucción intestinal, sobre todo en niños pequeños.

Qué dicen los expertos

Instituciones médicas como la Mayo Clinic y el Hospital Infantil de Boston coinciden en que el chicle no se queda “pegado” al estómago ni tarda años en salir del cuerpo. El sistema digestivo está diseñado para mover y expulsar elementos que no puede digerir.

Tragarse un chicle de manera ocasional no es dañino y el cuerpo lo expulsará de forma natural en pocos días. Sin embargo, no es una práctica recomendable, especialmente en niños, para evitar posibles atascos en el sistema digestivo. La mejor opción siempre será desecharlo en un bote de basura después de masticarlo.

Con información de Mayo Clinic y el Hospital Infantil de Boston

