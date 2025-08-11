En un mundo acelerado, muchas personas comen con prisa, ya sea por cuestiones laborales, escolares o por simple costumbre. Sin embargo, ingerir los alimentos en menos de 20 minutos podría tener efectos negativos en la salud, según advierten expertos en nutrición y hábitos alimenticios.

El papel del cerebro en la saciedad

El proceso de sentirnos satisfechos no ocurre de inmediato. Cuando empezamos a comer, las señales de saciedad que envían el estómago e intestino al cerebro tardan aproximadamente 20 minutos en llegar. Si terminamos la comida antes de ese tiempo, es probable que consumamos más cantidad de la necesaria, lo que a largo plazo podría favorecer el aumento de peso.

Riesgos de comer demasiado rápido

Además de propiciar un exceso de calorías, masticar y tragar de forma apresurada puede tener consecuencias como:

Problemas digestivos, incluyendo indigestión, gases y reflujo.

Menor absorción de nutrientes, ya que la masticación insuficiente dificulta el trabajo del sistema digestivo.

Mayor riesgo de síndrome metabólico, asociado con obesidad, hipertensión y alteraciones en los niveles de glucosa y colesterol.

Beneficios de comer despacio

Tomarse el tiempo adecuado para comer no solo favorece la digestión, sino que también mejora la experiencia y el disfrute de los alimentos. Entre los beneficios se encuentran:

Mejor control del apetito.

Menor riesgo de atracones.

Mayor conciencia sobre lo que se está comiendo, lo que fomenta una alimentación más saludable.

Consejos para comer a un ritmo saludable

Masticar entre 20 y 30 veces cada bocado antes de tragar.

Evitar distracciones como el teléfono o la televisión durante las comidas.

Tomar pequeños descansos entre bocados.

Beber agua durante la comida para favorecer la saciedad.

En definitiva, dedicar al menos 20 minutos a cada comida puede marcar una diferencia significativa en la salud digestiva y en el control del peso, convirtiéndose en un hábito sencillo con grandes beneficios a largo plazo.

