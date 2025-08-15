La circuncisión es un procedimiento quirúrgico que consiste en retirar el prepucio, la capa de piel que cubre la punta del pene. Aunque para algunos se trata de una tradición cultural o religiosa, en otros casos se realiza por razones médicas o estéticas. Pero, ¿realmente es conveniente? Especialistas en urología y salud sexual explican sus beneficios, riesgos y consideraciones.De acuerdo con la American Urological Association, la circuncisión puede recomendarse por diferentes razones:La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que la circuncisión masculina puede:Aunque es un procedimiento relativamente seguro, la circuncisión implica riesgos como cualquier cirugía:Los expertos subrayan que estos riesgos son mínimos cuando la intervención es realizada por profesionales capacitados y en condiciones médicas adecuadas.En recién nacidos, la recuperación suele ser más rápida y con menos complicaciones. En adultos, el proceso de sanación es más prolongado y puede requerir un tiempo mayor de abstinencia sexual y reposo.Algunos hombres deciden someterse a la circuncisión por preferencias estéticas o porque creen que mejorará su vida sexual. La evidencia científica indica que la circuncisión no disminuye la sensibilidad ni el placer sexual, aunque las experiencias varían de una persona a otra.La circuncisión no es estrictamente necesaria para todos, pero puede ofrecer beneficios médicos y preventivos en ciertos casos. La decisión debe tomarse considerando factores culturales, de salud y preferencias personales, siempre con la orientación de un médico especialista. Más allá de lo estético, lo fundamental es informarse y evaluar los pros y contras para tomar la mejor decisión de forma consciente.BB