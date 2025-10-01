¿Qué jugos se pueden tomar por la noche para adelgazar?

Los jugos, batidos y smoothies se han convertido en una opción cada vez más popular para mantener el cuerpo saludable y aportarle los nutrientes necesarios, sin provocar esa sensación de pesadez tras consumirlos.

En particular, los jugos pueden ser grandes aliados para quienes buscan perder peso de forma saludable , sin poner en riesgo el bienestar del organismo.

Su principal ventaja es que, al elaborarse con frutas y vegetales frescos, gran parte de los nutrientes de estos alimentos queda concentrada en el líquido, convirtiéndose en una alternativa práctica, rica y fácil de ingerir.

Expertos señalan que consumir jugos naturales antes de dormir puede aportar beneficios al organismo ; no obstante, recomiendan tomarlos como complemento de la cena y no como un sustituto.

Entre ellos, el jugo verde destaca por sus propiedades que favorecen la salud metabólica, especialmente si el objetivo es adelgazar.

Cabe aclarar que los jugos por sí solos no generan resultados inmediatos: se trata de un apoyo adicional que puede potenciar el trabajo de una dieta equilibrada y la práctica regular de ejercicio. Siempre es recomendable consultar a un especialista antes de incorporarlos a la rutina diaria.

A continuación, te compartimos algunas recetas de jugos verdes ideales para la noche:

Jugo de kiwi, lechuga y espinaca

Esta combinación ofrece un alto contenido de fibra y antioxidantes, lo que ayuda a favorecer la digestión y promover la pérdida de peso.

Ingredientes:

1 kiwi maduro

3 hojas de lechuga

5 hojas de espinaca fresca

1 vaso de agua (200 ml)

Preparación:

Pela el kiwi y licúalo junto con la lechuga, las espinacas y el agua. Sirve de inmediato sin colar para aprovechar toda la fibra.

Jugo de piña, pepino y espinaca

Su mezcla de enzimas digestivas y antioxidantes lo convierte en una gran opción para apoyar el proceso de adelgazamiento.

Ingredientes:

½ pepino

½ manzana

2 rodajas de piña madura

4 hojas de espinaca

1 vaso de agua (200 ml)

Preparación:

Corta todos los ingredientes en trozos y licúalos con el agua. Sirve sin colar y consume enseguida.

Jugo de aloe vera y manzana verde

Aunque suene inusual, la combinación de aloe y manzana favorece el tránsito intestinal y ayuda a depurar toxinas.

Ingredientes:

3 manzanas verdes

2 pencas de aloe vera

2 vasos de agua

Hielo al gusto

Azúcar o endulzante opcional

Preparación:

Extrae el gel del aloe vera. Pela las manzanas y córtalas en cubos. Lleva todos los ingredientes a la licuadora junto con el agua, el hielo y el endulzante. Procesa hasta obtener un batido uniforme y consume de inmediato.

Recuerda que antes de añadir estos jugos a tu dieta, consulta a un médico o nutriólogo para asegurarte de que sean adecuados para tu salud.

