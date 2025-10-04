Puma Día de Muertos “La Catrina”: precios y dónde conseguir la colección en México

Puma ha lanzado su esperada colección “La Catrina” para el Día de Muertos 2025, una edición especial que fusiona la tradición mexicana con el estilo urbano característico de la marca. Esta línea rinde homenaje a una de las figuras más emblemáticas de la festividad: la Catrina, símbolo de la muerte y la vida eterna.

La colección incluye dos modelos de tenis con detalles que evocan la riqueza cultural del Día de Muertos:

Los Puma Suede XL presentan una reinterpretación moderna y robusta del icónico modelo de la marca. En esta edición especial, los tenis se presentan en negro, decorados con ilustraciones de la Catrina y flores de cempasúchil, capturando la elegancia y los colores vivos de las ofrendas tradicionales. Una propuesta ideal para quienes desean fusionar la tradición mexicana con el estilo urbano.

Los Puma Palermo ofrecen una versión femenina que combina la herencia futbolera de la marca con un diseño cargado de símbolos del Día de Muertos. Sus tonos cálidos, inspirados en el cempasúchil, se mezclan con acentos verdes y detalles bordados en la franja lateral, creando una silueta versátil que une tradición y moda actual.

Precios y disponibilidad

Los precios de los productos son los siguientes:

Tenis Suede XL: $2,399 MXN

Tenis Palermo Moda: $2,199 MXN

Estos artículos ya están disponibles para su compra en el sitio web oficial de Puma México y en tiendas físicas seleccionadas. La colección ha sido bien recibida por los consumidores, quienes valoran la combinación de diseño contemporáneo y elementos tradicionales mexicanos.

YC