The Estée Lauder Companies Inc. y la marca Estée Lauder anunciaron una asociación de tres años con Amanda Gorman, activista, escritora galardonada y la poeta inaugural más joven en la historia de Estados Unidos.

Esta es la primera asociación de varios años de este tipo para Amanda y la primera asociación integrada por The Estée Lauder Companies y la marca Estée Lauder para reconocer y celebrar a una nueva generación de líderes que inspiran el cambio.

Como parte de esta asociación sin precedentes, The Estée Lauder Companies contribuirá con tres millones de dólares durante tres años para apoyar Writing Change, una iniciativa especial para promover la alfabetización como un camino hacia la igualdad, el acceso y el cambio social. Además, Amanda llevará su voz de cambio a la marca Estée Lauder a través de campañas que se lanzarán en la primavera de 2022.

Al respecto, Jane Hertzmark Hudis, presidenta del grupo ejecutivo de The Estée Lauder Companies comentó que “nuestra empresa fue fundada por una mujer extraordinaria, Estée Lauder, qunie abrió el camino para que las mujeres de todo el mundo creyeran que todo es posible. Nuestra primera asociación de este tipo con Amanda se creó bajo estos mismos ideales innovadores”. Agregó que “la presencia poderosa y la voz inspiradora de Amanda brindan esperanza y confianza a la próxima generación de líderes. Juntos, crearemos un impacto real y significativo a través de la alfabetización, la voz y la autoexpresión”.

The Estée Lauder Companies y Amanda Gorman se unen para apoyar causas para la igualdad y el impacto social. La iniciativa Writing Change está fuertemente alineada con los objetivos de The Estée Lauder Companies y The Estée Lauder Companies Charitable Foundation, que se enfoca en el bienestar de diversas comunidades globales, haciendo hincapié en mujeres y niñas, apoyada por los pilares de la salud, la educación y el medio ambiente.

Por su parte, Amanda Gorman expresó “es un honor para mí asociarme con The Estée Lauder Companies para activar el cambio a través de la alfabetización y representar una marca fundada por una mujer tan inspiradora y atrevida. La señora Estée Lauder rompió los techos de cristal como líder empresarial hace 75 años. Adoptando este espíritu, me complace que nuestra asociación ayude a inspirar a mujeres, niñas y a todas las personas de todo el mundo a hacer grandes cosas, a trastocar, a tener confianza y a ser futuras líderes en cualquier camino que elijan”.

Este año, The Estée Lauder Companies y la marca Estée Lauder celebran 75 años en el negocio, y hoy la compañía es líder mundial en belleza de prestigio, respaldada por una fuerza laboral global en la que 84% son mujeres. En marzo de 2021, la empresa publicó sus compromisos con la igualdad de género y el avance de la mujer, con iniciativas comprometidas a nivelar el campo de juego para todos los géneros dentro y fuera de la empresa.

Información cortesía de The Estée Lauder Companies.

Amanda Gorman. CORTESÍA DE THE ESTÉE LAUDER COMPANIES.

¿Quién es Amanda Gorman?

Es una joven activista y poetisa, egresada de Harvard, que cuenta con una Distinción National Youth Poet Laureate en 2017 por su obra.

Esta mujer de 22 años, se convirtió en la poeta más joven en actuar en una investidura presidencial, ya que interpretó el poema The hill we climb en la toma de posesión del actual Presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

XM