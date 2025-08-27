El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, prevé lluvias puntuales intensas en seis estados de la República Mexicana.

Para hoy, el monzón mexicano en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el sur del golfo de California y con inestabilidad atmosférica, generarán lluvias puntuales intensas en Sonora, Chihuahua y Sinaloa; muy fuertes en Durango; lluvias fuertes en Baja California Sur y Nayarit, y chubascos en Baja California.

A su vez, la entrada de aire húmedo del golfo de México y un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en combinación con inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Veracruz y Puebla; puntuales muy fuertes en Morelos, Ciudad de México y Estado de México; puntuales fuertes en Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas; e intervalos de chubascos en Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León y Coahuila.

El ingreso de aire húmedo del océano Pacífico propiciará lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán ; y el paso de la onda tropical núm. 26 sobre el sur del territorio nacional, mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales intensas en Oaxaca; y puntuales muy fuertes en Guerrero.

Por otra parte, el aire húmedo proveniente del mar Caribe y una vaguada en altura que se desplazará desde la península de Yucatán hasta el sureste mexicano, originará lluvias puntuales muy fuertes en Yucatán, Campeche y Chiapas; y puntuales fuertes en Quintana Roo y Tabasco.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso por la tarde sobre entidades del norte y centro de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán, llegando a ser muy caluroso con temperaturas de 40 a 45 °C en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Michoacán y Guerrero. Asimismo, a partir de este día dará inicio una onda de calor en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Todas las lluvias pronosticadas estarán acompañadas con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 27 de agosto de 2025:

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (sureste), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (suroeste), Puebla (este), Veracruz (centro y sur) y Oaxaca (norte). Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Chiapas, Campeche y Yucatán. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Nayarit, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Tamaulipas, Tabasco y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

