¿Qué es el té de burbujas y para qué sirve?

El té de burbujas está de moda. También conocido como bubble tea o boba té, que se vende casi en cualquier local de alimentos coreanos, es en realidad una bebida originaria de Taiwán, y en los últimos años ha ganado gran popularidad en diferentes partes del mundo, incluida Guadalajara. Su distintivo son las bolitas de tapioca que se colocan en el fondo del vaso y que le dan una textura única, combinando lo refrescante de un té con lo divertido de un postre.

El té de burbujas consiste en una combinación de té negro o verde mezclado con leche o jugos de frutas, endulzado al gusto y acompañado de la tapioca. Sin embargo, con el paso del tiempo se han creado diversas variantes de sabores, como también versiones con frutas tropicales, cremas batidas, jaleas de sabores, y hasta versiones sin cafeína.

Se dice que el origen del bubble tea se remonta a la década de los 80 del siglo pasado en Taiwán, cuando una cafetería comenzó a experimentar añadiendo bolitas de tapioca a las bebidas frías de té. El resultado fue tan llamativo que pronto se convirtió en una moda entre los jóvenes, extendiéndose primero a países de Asia como Japón y Corea del Sur, y posteriormente a Estados Unidos, Europa y América Latina. Hoy en día, ciudades como Guadalajara cuentan con establecimientos que venden esta bebida.

¿Para qué sirve el té de burbujas?

Aunque muchos lo consideran solamente una bebida divertida y deliciosa, también puede aportar algunos beneficios que dependen de sus ingredientes. Por ejemplo, el té negro y el té verde, bases comunes del té de burbujas, contienen antioxidantes que ayudan a combatir los radicales libres y a mejorar la concentración. Cuando se le agrega leche, puede aportar calcio y proteínas, mientras que las versiones con fruta ofrecen vitaminas y fibra.

Sin embargo, es importante mencionar que el bubble tea suele contener azúcares añadidos y jarabes que incrementan considerablemente sus calorías, por lo que se sugiere elegir las versiones con menos endulzantes. Las bolitas de tapioca, aunque son libres de gluten, no tienen un gran valor nutricional.

El té de burbujas es una bebida refrescante que fusiona la tradición asiática con un toque de modernidad y creatividad. Más que una simple tendencia, ofrece una experiencia sensorial única por la variedad de sabores, colores y texturas que ofrece. Su consumo puede disfrutarse plenamente siempre que se haga con moderación.

