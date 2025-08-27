La tormenta tropical "Juliette" se localiza al suroeste de la península de Baja California esta mañana del miércoles 27 de agosto, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

El SMN compartió que la tormenta tropical "Juliette" continúa alejándose del territorio mexicano .

Esta mañana, el ciclón tropical se localiza en una distancia, al lugar más cercano, a 920 km al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur .

Su desplazamiento actual es hacia el norte-noroeste (330°) a 20 km/h. Mantiene vientos máximos sostenidos de 85 km/h y rachas de 100 km/h.

El sistema no representa peligro para territorio nacional , expuso el SMN.

"Juliette" es el décimo ciclón tropical de la temporada en la cuenca del Pacífico, donde se prevén entre 16 y 20. No se prevé que alcance la categoría como huracán. Mañana jueves sería baja presión.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

OA