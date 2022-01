Aceite de oliva orgánico: Aprende a utilizarlo en tu cocina

Cada vez son más las personas que se preocupan por llevar un estilo de vida saludable y, a la vez, cuidar del medio ambiente. Por eso, muchos optan por comprar productos orgánicos, también llamados ECO o BIO. Así, el aceite de oliva orgánico se está convirtiendo en toda una revolución en el mercado. ¿Quieres saber por qué?

Foto: Cortesía Carbonell

Características del aceite de oliva orgánico

Podemos destacar la procedencia de este tipo de aceites, cuya aceituna se extrae siempre de cultivos ecológicos donde no se usan pesticidas. Durante el transporte de las aceitunas, éstas no pueden estar en contacto con nada que no sea ecológico, es decir, no pueden sufrir contaminación cruzada.

Lo mismo pasa con la molienda en las almazaras, la cata y la clasificación del aceite. Este proceso no debe verse afectado por pesticidas ni sustancias químicas externas.

Con esto, aseguramos la producción de un aceite de oliva 100% elaborado con materia prima ecológica y certificado con un sello de autenticidad, cumpliendo la normativa europea.

Beneficios del aceite de oliva orgánico

Foto: Cortesía Carbonell

Por un lado, debemos remarcar su sabor que, al ser 100% natural, permite que se aprecie cada aroma que desprende y cada sensación que produce en nuestro paladar.

Por otro lado, al no contener productos químicos, lo convierte en un aceite más saludable. Con un alto contenido en ácido oleico, es fuente esencial de grasas monoinsaturadas, beneficiosas para nuestro organismo, además de contener nutrientes como vitamina E.

Quizás los beneficios del aceite de oliva sobre la circulación y el colesterol sean los más conocidos. Se ha demostrado que el aceite de oliva como base para prevenir ciertas patologías, obteniendo resultados que demuestran que pueden ayudar a reducir hasta en un 30% ciertas enfermedades cardiovasculares, sobre todo infartos y accidentes cerebrales vasculares, que son la causa de muerte principal especialmente entre los hombres.

Si quieres sumarte a la era de los productos ECO y disfrutar de un aceite de oliva virgen extra de gran calidad, te animamos a probar Carbonell Extra-Virgen, su sabor no te dejará indiferente.

Con información de Carbonell

