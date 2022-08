8 de agosto: Día del Orgasmo Femenino

En 2005 se comprobó de manera anatómica que sólo existe un tipo de orgasmo, ya que el clítoris se extiende en forma de boomerang, por lo que la estimulación en las paredes vaginales también llega a él.

El clítoris tiene el doble de terminaciones nerviosas que el pene: 8 mil.

Photo by Zohre Nemati on Unsplash

El 8 de agosto se celebra el Día del Orgasmo Femenino. Esto es para visibilizar y hacer consciencia sobre el derecho de las mujeres al placer y a vivir su sexualidad de forma libre y plena.

¿Sabías que el clítoris tiene la única función de dar placer? Sí, como lo lees. Sus 8 mil terminaciones nerviosas (el doble del pene) solo están dedicadas a hacerte ver las estrellas.

Sin embargo, fue hasta hace relativamente poco, en 1998, que una mujer estudió de forma más exhaustiva este órgano: la uróloga Helen O’Connell puso sobre la mesa la anatomía del clítoris que, en sus palabras, había sido ignorado.

Photo by Ester Marie Doysabas on Unsplash

En el 2005, en el estudio Anatomía del Clítoris publicado en The Journal of the Urology describiría que no sólo es un “botón” externo, sino una estructura más grande llena de terminaciones nerviosas con forma de boomerang y que, aunque el glande o cabeza del clítoris es lo más visto y estudiado debido a su naturaleza “sobresaliente”, ¡es sólo la punta del iceberg del placer!, pues su estimulación puede ser tanto externa como interna por medio de las paredes vaginales, por lo que eso de que hay dos tipos de orgasmos -clitoriales y vaginales- es un mito, pero sí se puede llegar a él de distintas formas.

Foto: Cortesía Another Company

Las sensaciones placenteras que da la estimulación genital libera oxitocina, lo que baja los niveles de estrés. La autoexploración permite identificar qué te gusta, cómo te gusta y reconectar de forma amorosa y placentera con tu propio cuerpo y sus sensaciones, además de saber qué no te gusta, que es igual de importante.

Photo by Logan Weaver on Unsplash

Orgasmos con fuegos artificiales

Y como esto se trata de festejar como se debe el Día del Orgasmo Femenino, hay algunos juguetes eróticos que son de lo mejor para darte un momento de sensaciones surreales.

Experimentar orgasmos tiene beneficios para la salud. Al llegar a ellos se liberan endorfinas, un neurotransmisor que nos ayuda a aliviar el dolor, sentir placer y bienestar, además los orgasmos nos ayudan a reforzar el sistema inmune, aliviar dolores menstruales y llenarnos de felicidad elevando la dopamina. ¡Todos son beneficios!

Con información de Another Company

