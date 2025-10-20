Tras casi dos años de relación y un compromiso confirmado apenas hace unos meses, Callum Turner, prometido de la cantante británica, Dua Lipa, reveló detalles de cómo se conocieron y cómo comenzó su relación.

Su relación inició en enero del 2024, y pocos meses después, la cantante lució un ostentoso anillo de diamante, despertando rumores de un compromiso. Recientemente, en junio de este año, el compromiso fue confirmado por Dua Lipa, a través de una entrevista para la revista Vogue. “Es muy emocionante... esta decisión de envejecer juntos, ser mejores amigos para siempre, es una sensación realmente especial”, dijo entonces.

Así se conoció la pareja

En una entrevista con el periódico The Sunday Times, el actor británico admitió que se conocieron leyendo el mismo libro , y como si no fuese suficiente casualidad, también el mismo capítulo: “Nos sentamos uno al lado del otro y nos dimos cuenta de que estábamos leyendo el mismo libro, lo que es de locos”.

El título fue Fortuna, una novela del argentino Hernán Díaz, la cual fue uno de los best sellers publicados en 2022. En 2024, se anunció una adaptación desarrollada por HBO en formato serie.

El momento en el que se conocieron, se dio cuando Turner pasó a tomar algo antes de asistir al cumpleaños de un amigo en común, en Los Ángeles, y relata que la conexión fue instantánea.

“Yo acababa de terminar el primer capítulo y se lo dije, y ella me miró y me dijo: ‘yo también acabo de terminar el primer capítulo’. Le dije: ‘Entonces estamos en la misma página' ”.

No obstante, el actor reveló que estuvieron a punto de encontrarse en más de una ocasión: “Tuvimos quizá dos, tres, cuatro, cinco ocasiones en las que estuvimos a punto de encontrarnos, pero no lo hicimos. Amigos y lugares comunes”.

En la entrevista, Turner dice que el destino se negaba a cruzar sus caminos. “Hubo una vez en la que ella fue a una fiesta y luego yo fui a otra, pero llegué unos minutos después de que ella se marchara. Llegué a las 2:00 de la madrugada y ella se marchó a la 1:45. Ella comprobó su Uber y yo comprobé una foto que había tomado frente a la casa de mi amigo cuando llegué".

Finalizó diciendo: “Cuando ambos pudimos, estábamos solteros y pensé que era la mujer más hermosa del mundo”.

