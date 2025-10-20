Kali Uchis anuncia concierto en Guadalajara; conoce fecha, preventa y todos los detalles

Kali Uchis ha confirmado que México será parte de su gira The Sincerely Tour, que recorrerá Latinoamérica a partir de febrero de 2026. La cantante colombo-estadounidense ofrecerá tres presentaciones en el país, cerrando su recorrido continental con un esperado concierto en la Ciudad de México.

La gira dará inicio el 8 de febrero en São Paulo, Brasil, y continuará por países como Argentina, Chile, Perú y Colombia. Finalmente, Kali Uchis llegará a México en las siguientes fechas:

21 de febrero: Auditorio Banamex, Monterrey, Nuevo León

22 de febrero: Auditorio Telmex, Guadalajara, Jalisco

25 de febrero: Palacio de los Deportes, Ciudad de México

Los fans que esperan verla en vivo podrán adquirir sus boletos a través de varias etapas de preventa y venta general. Las fechas son las siguientes:

Venta Beyond y venta a fans: 21 de octubre

Preventa Priority: 22 de octubre

Preventa Banamex: 23 de octubre

Venta general: 24 de octubre, a partir de las 11:00 a.m.

Esta será la primera visita de Kali Uchis a México desde su participación en el Tecate Emblema 2022, donde sorprendió con temas como Dead to Me, Sad Girlz Luv Money y el viral Telepatía.

¿Quién es Kali Uchis?

Kali Uchis, cuyo nombre real es Karly Marina Loaiza, nació el 17 de julio de 1994 en Alexandria, Virginia, Estados Unidos. De raíces colombianas, vivió parte de su infancia en Colombia antes de regresar a EE. UU. debido a la situación de violencia en el país sudamericano.

Su carrera musical comenzó de forma independiente tras descubrir su amor por el arte mientras cursaba la secundaria, donde tocaba saxofón y piano. Su primer álbum, Por Vida, llamó la atención por su fusión de soul, R&B y música latina, fórmula que consolidó con Isolation (2018), un disco que incluyó colaboraciones con Tyler, The Creator, Jorja Smith, Steve Lacy, entre otros.

Durante la pandemia, su popularidad explotó gracias a la canción Telepatía, que se viralizó en TikTok y la posicionó como una de las artistas más influyentes del momento. Desde entonces, ha colaborado con grandes nombres como Gorillaz, Karol G y Peso Pluma. Su tema Igual que un ángel, con este último, fue un éxito rotundo y mostró su versatilidad al adentrarse en los corridos tumbados.

En 2024, lanzó ORQUÍDEAS, álbum que le valió un Grammy al Mejor Álbum de Pop Latino. De este disco se desprende Labios Mordidos, colaboración con Karol G que rinde homenaje al reggaetón clásico de los años 2000.

Con seis álbumes en su haber y una carrera en constante ascenso, Kali Uchis regresa a México para reafirmar su lugar como una de las voces más poderosas y versátiles de la música actual.

¡Kali Uchis llega con The Sincerely Tour a México! ����#PreventaBanamex: 23 de octubre.

Venta general a partir del 24 de octubre. pic.twitter.com/aIh6uEUPZR — Ocesa Total (@ocesa_total) October 20, 2025

SV