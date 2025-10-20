Valentina Gilabert se reintegra al mundo del modelaje tras ataque de Marianne Gonzaga

Valentina Gilabert, modelo que fue apuñalada hace unos meses por Marianne Gonzaga, regresó a su vida laboral mientras continúa recuperando su salud. La modelo apareció en un video del músico urbano El Bogueto, y compartió con la prensa su felicidad de volver a trabajar tras el ataque que sufrió este año.

"Ya me hacía falta regresar a trabajar, regresar a mi vida y muy bien, muy feliz […] normal, nunca va a ser, eso se sabe, pero adaptándome poco a poco a lo que tenga que ser y nada más", expresó.

Sobre el supuesto perdón que le otorgó a Marianne Gonzaga, Valentina compartió que eso no se puede hacer de manera legal, explicando lo que realmente quería decir.

"Yo no le otorgué el perdón legal, esa es una mentira que nunca sucedió. De hecho, en estos casos no se puede otorgar un perdón legal, aunque yo quisiera no se puede. El perdón fue propio por mi estabilidad mental, no por ella".

En cuanto a la reparación económica, Gilabert señaló que el pago aún no ha sido completado.

"... Pero estamos en eso. Creo que era su mínima obligación pagar la reparación del daño, que no cubre ni la mitad de lo que se gastó, entonces es un poco ridículo […] de momento no hay ninguna deuda, todo se ha pagado como debe de ser".

