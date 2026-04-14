El sorpresivo adiós de un ícono del rock en español. El mundo de la música amaneció este 14 de abril de 2026 con una noticia devastadora: Felipe Staiti, el legendario guitarrista y fundador de Enanitos Verdes, falleció a los 64 años en un hospital de Mendoza, Argentina.

El músico, quien sucumbió a las complicaciones de una severa infección bacteriana dejó un vacío irremplazable. Sin embargo, para sus miles de fanáticos mexicanos, el consuelo reside en un recuerdo muy fresco y vibrante: su majestuosa presentación en el Vive Latino 2026, celebrada apenas un mes antes, el pasado 14 de marzo en el imponente Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

¿Cómo fue el último concierto de Felipe Staini en la CDMX?

Nadie entre los más de 50 mil asistentes que abarrotaron el escenario principal del festival imaginaba que estaban presenciando un momento histórico: el adiós de un grande.

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Felipe Staiti, asumiendo con valentía y carisma el rol de vocalista principal tras la dolorosa partida de Marciano Cantero en 2022, entregó el alma en cada acorde. Durante una hora de pura energía, el guitarrista demostró por qué es considerado uno de los pilares fundamentales del rock en español.

Su conexión con el público mexicano fue mágica, palpable en cada estribillo coreado y en cada solo de guitarra que resonó en la cálida noche capitalina, dejando claro que su talento seguía intacto a pesar de los recientes problemas de salud que venía arrastrando desde su gira a finales de 2024.

¿Qué canciones de Enanitos Verdes tocó Felipe Staini en el Vive Latino 2026?

Para entender la magnitud de esta despedida no planeada, es vital repasar los momentos clave que definieron este último encuentro entre el ídolo y su fiel audiencia. El repertorio fue una auténtica carta de amor a la trayectoria de Enanitos Verdes , priorizando la nostalgia y la celebración de la vida.

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Aquí los puntos clave del show:

El inicio explosivo: El show arrancó con la adrenalina a tope al ritmo de “Guitarras blancas”.

Un viaje en el tiempo: Clásicos atemporales como “La muralla verde”, “Mi primer día sin ti” y “Tu cárcel” resonaron con una fuerza renovada.

El cierre monumental: La presentación culminó con “Lamento boliviano”, un himno generacional que se transformó en el epitafio musical perfecto.

¿Por qué la muerte de Felipe Staini ha conmocionado tanto a la industria musical?

La respuesta yace en la silenciosa batalla que Felipe Staiti libraba lejos de los reflectore s. Según reportes de medios argentinos y confirmaciones de su mánager, William Ramírez, el músico sufrió una grave deshidratación y pérdida de peso extrema tras contraer una bacteria en México a finales de 2024.

Esta infección, combinada con su enfermedad celíaca, deterioró drásticamente su sistema inmunológico. A pesar de estar en un aparente proceso de recuperación de masa muscular y potencia vocal, una hemorragia masiva lo llevó a ser internado de urgencia en el Hospital Italiano de Mendoza, donde finalmente perdió la vida este lunes 13 de abril, dejando inconclusos varios proyectos y una gira internacional.

Hoy, las redes sociales se inundan de fotografías y videos de aquel Vive Latino celebrado el 14 de marzo del 2026, compartidos tanto por fans como por la cuenta oficial del festival de música, rindiendo un merecido homenaje visual a su última hazaña.

La guitarra de Felipe Staiti ha quedado en silencio, pero el eco de sus acordes en el Estadio GNP Seguros seguirá vibrando en la memoria colectiva.

JM

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-