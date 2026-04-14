¿De qué murió Felipe Staiti, fundador de 'Los Enanitos Verdes'?

El luto invade profundamente al rock en español tras confirmarse el lamentable fallecimiento de Felipe Staiti, el histórico guitarrista, compositor y miembro fundador de la emblemática banda argentina Los Enanitos Verdes, quien dejó un legado imborrable.

El talentoso músico de 64 años de edad murió mientras se encontraba internado en el Hospital Italiano de la ciudad de Mendoza, su tierra natal, generando una ola de mensajes de despedida por parte de colegas, autoridades culturales y miles de fanáticos.

El origen de su deceso: ¿De qué murió Felipe Staiti exactamente?

La causa principal de su repentino deceso está directamente ligada a una severa complicación médica que comenzó a gestarse a finales del año 2024, justo cuando el artista se encontraba realizando una extensa gira internacional de conciertos.

Según los reportes médicos oficiales y fuentes cercanas a la productora, el guitarrista contrajo una fuerte infección bacteriana durante su estadía en México, la cual atacó su sistema inmunológico y mermó rápidamente su estado de salud general.

La enfermedad celíaca: El factor crítico que agravó su diagnóstico médico

Esta agresiva infección adquirida en el extranjero se combinó de manera muy peligrosa con su condición preexistente de enfermedad celíaca, un trastorno digestivo crónico que le impedía procesar el gluten y que ya requería cuidados especiales.

Dicha combinación letal en su organismo desencadenó un cuadro de deshidratación profunda y desnutrición, obligándolo a suspender sus actividades y permanecer internado por más de un mes bajo estricta observación médica en su país natal.

El impacto físico fue verdaderamente devastador para el reconocido artista argentino, quien sufrió una drástica pérdida de masa muscular, llegando a pesar apenas 50 kilogramos en su etapa más crítica, lo que debilitó considerablemente su capacidad vocal.

A pesar de que en semanas recientes había mostrado signos alentadores de recuperación y se preparaba para volver a los escenarios, su organismo no resistió las secuelas del tratamiento y sufrió una recaída fatal en los últimos días.

El peso de un legado histórico tras la dolorosa partida de Marciano Cantero

La trágica muerte de Staiti ocurre apenas unos años después del sensible fallecimiento de Marciano Cantero en 2022, el icónico vocalista y bajista con quien fundó la agrupación en noviembre de 1979 junto a Daniel Piccolo.

Tras esa irreparable pérdida, Felipe había asumido con gran valentía el liderazgo vocal de la banda, adaptando los clásicos himnos del rock para mantener viva la esencia del grupo y honrar la memoria de su gran amigo.

Su partida llega en un momento cumbre, pues celebraba que el éxito "Lamento Boliviano" superó las mil millones de reproducciones en Spotify, y proyectaba una ambiciosa gira por Estados Unidos junto a la banda española Hombres G.

Para entender mejor este lamentable suceso que enluta a la música, aquí te presentamos los puntos clave sobre su condición médica:

Origen del problema: Infección bacteriana severa adquirida en México.

Infección bacteriana severa adquirida en México. Complicación principal: Cuadro agravado por su enfermedad celíaca.

Cuadro agravado por su enfermedad celíaca. Consecuencias físicas: Deshidratación profunda y pérdida de peso extrema (50 kg).

Deshidratación profunda y pérdida de peso extrema (50 kg). Lugar del deceso: Hospital Italiano en Mendoza.

Hospital Italiano en Mendoza. Proyectos inconclusos: Gira internacional y un nuevo álbum.

CT