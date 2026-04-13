Felipe Staiti, guitarrista y fundador del grupo de rock argentino Enanitos Verdes, murió este lunes 13 de abril del 2026 a los 64 años tras estar internado en un hospital de Mendoza por severas complicaciones de salud, informó su mánager William Ramírez.

¿Qué se sabe de la muerte de Felipe Staiti, el icónico guitarrista de Enanitos Verdes?

"Con profundo pesar lamentamos el sensible fallecimiento de Felipe Staiti, histórico guitarrista de Enanitos Verdes, gran persona y amigo", escribió Ramíerez en la red social Instagram.

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"Su talento, entrega y pasión por la música dejaron una huella imborrable en generaciones enteras y en la historia del rock en español", prosiguió el mensaje.

De acuerdo con medios argentinos, el músico de rock padecía de una enfermedad autoinmune que afectaba su sistema digestivo , principalmente el intestino; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado de manera oficial la causa de su fallecimiento.

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¿Por qué la muerte de Felipe Staiti se viralizó en redes?

Fundado en 1979, Enanitos Verdes se consagró como un referente del rock latinoamericano, publicando 14 álbumes de estudio y cuatro más en vivo y dejando himnos como "Lamento Boliviano" y "La muralla verde".

Con la muerte de Staiti, sobrevive el baterista Daniel Piccolo como miembro original de la banda , de la que se retiró en 2009, mientras el vocalista y bajista Marciano Cantero falleció en 2022.

JM