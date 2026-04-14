Los Enanitos Verdes es una de las bandas más emblemáticas del rock en español. Nacida en Mendoza, Argentina en 1979 y formada por Marciano Cantero como vocalista y en el bajo, Felipe Staiti en guitarra y Daniel Piccolo en la batería.

Recientemente la agrupación ha sufrido grandes pérdidas, pues en 2022 falleció Marciano Cantero debido a una afección renal y este lunes 13 de abril falleció Felipe Staiti por complicaciones médicas derivadas de una enfermedad autoinmune.

Por esta razón, el nombre de la banda vuelve a estar en boca de todos. Sin embargo, pocos saben que “Los Enanitos Verdes” no fue la primera opción para el nombre del grupo musical. A continuación te relatamos la historia detrás de su nombre.

¿Cuál fue el primer nombre de la banda argentina?

Los Enanitos Verdes, fundados en noviembre de 1979, tomaron su nombre de una leyenda urbana, no obstante, esta no fue la primera opción para nombrar a la banda. Dicha leyenda se popularizó en febrero de ese año, 8 meses antes de su formación, y tuvo una importante exposición mediática.

Resulta que, un matrimonio salió de excursión junto con sus hijos rumbo al Puente del Inca. Inés Tecchioli y Juan Nobiltá decidieron hacer un alto para tomar algunas fotografías en familia, y fue cuando la mujer expresó su inquietud, ya que percibía algo extraño en el ambiente.

A pesar de que los demás miembros de la familia aseguraron no notar nada raro, al revelar las fotos tomadas en el lugar se dieron cuenta de la razón de la intranquilidad. En las fotos se percibe una pequeña mancha anaranjada con forma “humanoide”.

Gracias a estos “avistamientos”, fueran leyenda o realidad, un periodista amigo de la banda los nombró como “Los Enanitos Verdes de Puente del Inca”. Pronto la agrupación adoptó solo la mitad del nombre, terminando en “Los Enanitos Verdes”.

Por otro lado, el guitarrista y recién fallecido, Felipe Staiti, aseguró que también pudieron llamarse “Puente del Inca” y, por su parte, el vocalista también fallecido, Marciano Cantero, dijo que escogió este nombre después de soñar con estos “entes verdes”.

La entrañable banda de rock en español continúa siendo una de las más importantes en Latinoamérica, y, a pesar de las pérdidas, los fanáticos mantienen el legado que dejó dentro de la industria musical.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL