La violencia contra las mujeres sigue siendo una preocupación constante en distintos países, lo que ha impulsado talleres de autoprotección, cursos de defensa personal y estrategias de prevención.

Sin embargo, una clase catalogada como “holística” se volvió tendencia luego de que circulara un video en redes sociales mostrando una dinámica que muchos usuarios cuestionaron por su aparente falta de herramientas prácticas.

En las imágenes se observa a varias mujeres caminando dentro de un salón. En cierto momento, una instructora simula golpear a una participante y ella debe detenerse para decir frases como “Déjame en paz” o “Déjala en paz”. Después, el resto del grupo repite la consigna.

¿Qué mostró el video viral?

El material fue compartido por distintas páginas y perfiles en redes sociales, donde rápidamente generó comentarios encontrados.

Algunos usuarios señalaron que el ejercicio podría enfocarse en establecer límites verbales y fortalecer la seguridad emocional. Otros criticaron que, al presentarse como defensa personal, no incluía técnicas visibles de escape, bloqueo o neutralización básica.

Según la información difundida, el sitio relacionado con estas clases se llama Gaya Tree y tendría sede en Costa Rica.

Hasta ahora no se confirmó oficialmente si existe presencia en México, aunque usuarios señalaron que podrían existir talleres similares en otras regiones. El caso ganó notoriedad cuando páginas mexicanas, entre ellas La Tía Sandra, retomaron el video y publicaron reacciones en tono de burla.

TIKTOK/@magda_carrillo

¿Por qué se cuestiona la efectividad de estos métodos?

Especialistas en seguridad y entrenamiento físico suelen advertir que, ante una agresión real, la reacción humana cambia por completo debido al miedo, la adrenalina y el estrés extremo.

Por ello, uno de los principales cuestionamientos hacia métodos únicamente simbólicos o emocionales es que podrían no preparar a una persona para responder bajo presión.

Entre los riesgos señalados por críticos de este tipo de cursos están:

Falta de simulaciones realistas

Ausencia de contacto físico controlado

Escasa preparación ante ataques sorpresa

No considerar diferencia de fuerza física

Poca práctica para escapar rápidamente

No contemplar armas o múltiples agresores

Aunque hubo críticas, algunos defensores de enfoques integrales consideran que aprender a usar la voz, marcar límites y pedir ayuda sí puede ser útil en ciertos contextos. Gritar con firmeza, llamar la atención pública o desactivar situaciones tempranas puede funcionar antes de que una agresión escale.

Es decir, el componente verbal no necesariamente es inútil, pero usuarios cuestionaron que se presente como sustituto de entrenamiento físico más completo.

Academias de artes marciales, instructores certificados y entrenadores de seguridad suelen coincidir en herramientas más prácticas para escenarios de riesgo:

Técnicas simples de escape

Golpes básicos a zonas vulnerables

Bloqueos inmediatos

Uso de objetos cotidianos como defensa improvisada

Conciencia situacional para evitar zonas de riesgo

Gritos de auxilio claros y directos

Entrenamiento repetitivo bajo presión

Mejora de fuerza, movilidad y resistencia

También recomiendan identificar salidas, mantener distancia y priorizar siempre la huida antes que el enfrentamiento; para muchas mujeres, buscar un curso de defensa personal representa una forma de recuperar seguridad y autonomía. Por eso, especialistas suelen recomendar revisar quién imparte la capacitación, qué metodología usa y si incluye prácticas realistas.

La conversación no gira solo en torno a una clase viral. También pone sobre la mesa qué significa realmente sentirse preparada ante una agresión. Entre lo emocional y lo físico, muchas personas coinciden en algo: la prevención importa, pero también contar con herramientas reales para reaccionar cuando cada segundo cuenta.

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