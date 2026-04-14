31 minutos se presentará GRATIS en el Zócalo de la CDMX

La Secretaría de Cultura Ciudad de México anunció un gran regalo para celebrar a las infancias este 30 de abril de 2026, Día de la Niña y el Niño. Los personajes del aclamado show chileno 31 minutos presentarán un concierto completamente gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México.A través de una publicación en redes sociales, la Secretaría de Cultura confirmó un show "muy especial lleno de humor, imaginación y personajes que ya son parte de nuestra historia" que podría contar con la presencia de personajes como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana, Juanín, Calcetín con Rombos Man, Maguito y muchos más personajes queridos que integran el programa de televisión infantil y musical estrenado hace más de veinte años.*Nota: Se dispondrá de un espacio accesible para personas con discapacidad o movilidad reducida Con el paso del tiempo, 31 Minutos salió de la televisión internacional para abocarse de lleno a lo musical y ha obtenido diversos logros en el rubro. Luego de la publicación de discos, una película y diversas presentaciones en vivo en distintos escenarios del mundo, el espectáculo muestra una combinación de teatro, comedia, música, títeres e interacción con el público con su característico estilo satírico.Con ello, 31 Minutos se ha convertido en un espectáculo deseado por infantes y celebrado por adultos.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB