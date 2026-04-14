31 minutos se presentará GRATIS en el Zócalo de la CDMX

La Secretaría de Cultura Ciudad de México anunció un gran regalo para celebrar a las infancias este 30 de abril de 2026, Día de la Niña y el Niño. Los personajes del aclamado show chileno 31 minutos presentarán un concierto completamente gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México.

A través de una publicación en redes sociales, la Secretaría de Cultura confirmó un show "muy especial lleno de humor, imaginación y personajes que ya son parte de nuestra historia" que podría contar con la presencia de personajes como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana, Juanín, Calcetín con Rombos Man, Maguito y muchos más personajes queridos que integran el programa de televisión infantil y musical estrenado hace más de veinte años.

Datos sobre 31 minutos en el Zócalo de la Ciudad de México

Fecha: Jueves 30 de abril

Hora: 19:00 horas del tiempo del centro de México

Ubicación: Plancha del Zócalo de la Ciudad de México

Entrada libre

*Nota: Se dispondrá de un espacio accesible para personas con discapacidad o movilidad reducida

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¿Qué se espera del show de 31 Minutos?

Con el paso del tiempo, 31 Minutos salió de la televisión internacional para abocarse de lleno a lo musical y ha obtenido diversos logros en el rubro. Luego de la publicación de discos, una película y diversas presentaciones en vivo en distintos escenarios del mundo, el espectáculo muestra una combinación de teatro, comedia, música, títeres e interacción con el público con su característico estilo satírico.

Con ello, 31 Minutos se ha convertido en un espectáculo deseado por infantes y celebrado por adultos.

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OB