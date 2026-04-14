Felipe Staiti: 5 canciones para recordar al fundador de 'Los Enanitos Verdes'

El luto invade profundamente al rock en español tras confirmarse el lamentable fallecimiento de Felipe Staiti, el histórico guitarrista, talentoso compositor y miembro fundador de la icónica agrupación argentina Los Enanitos Verdes. Su inconfundible estilo con las seis cuerdas marcó a múltiples generaciones que crecieron escuchando sus vibrantes acordes en toda Latinoamérica.

A sus 64 años de edad, el aclamado músico perdió la vida este lunes en las instalaciones del Hospital Italiano ubicado en Mendoza, Argentina. La triste noticia fue confirmada por su entorno cercano y rápidamente generó una inmensa ola de mensajes de despedida por parte de colegas, autoridades culturales y miles de seguidores desconsolados.

Su dolorosa partida ocurre en un momento sumamente simbólico y agridulce para la agrupación, justo cuando su himno global "Lamento Boliviano" superó recientemente la histórica barrera de las mil millones de reproducciones en la plataforma Spotify, consolidándose como la primera canción del rock argentino en lograr este monumental hito digital.



¿Qué deterioró la salud del icónico guitarrista?

Los problemas médicos de Staiti comenzaron a agravarse significativamente durante una extensa gira de celebración por México a finales del año 2024, donde su sistema inmunológico sufrió un duro golpe que cambiaría su vida para siempre y lo alejaría de los escenarios temporalmente.

En tierras mexicanas, el artista contrajo una agresiva infección bacteriana en el intestino que mermó drásticamente su bienestar general. Esta delicada situación clínica se complicó de manera severa debido a su condición preexistente de celiaquía, lo que le impidió absorber los nutrientes necesarios para lograr su pronta y completa recuperación.

Este complejo cuadro médico le provocó una fuerte deshidratación, una notable pérdida de peso y lo obligó a enfrentar una prolongada internación hospitalaria. A pesar de los incansables esfuerzos médicos y de su constante lucha personal, el desgaste físico fue irreversible, manteniéndolo en una batalla continua hasta su último respiro.

El peso del liderazgo tras la partida de Marciano Cantero. La historia reciente de la banda estuvo fuertemente marcada por la resiliencia. Tras la dolorosa muerte del vocalista y bajista Marciano Cantero en septiembre de 2022, Felipe asumió con gran valentía el rol de cantante principal para mantener viva la esencia del grupo.





Lejos de rendirse ante la adversidad, Staiti se echó la banda al hombro y lideró el esperado regreso a los escenarios en 2023. Su compromiso con el público era total, demostrando en cada presentación que el motor de su vida siempre fue la mágica conexión en vivo con aquellos que coreaban sus históricas canciones.

A pesar de sus evidentes problemas físicos, el artista no detenía su marcha y preparaba una ambiciosa gira por Estados Unidos junto a la reconocida banda española Hombres G. Además, trabajaba arduamente en un nuevo álbum de grandes éxitos con colaboraciones internacionales, proyectos que ahora quedarán como su gran obra inconclusa.

Felipe Staiti: 5 canciones para recordar su genialidad

Para honrar su memoria y celebrar su invaluable aporte a la industria musical, en EL INFORMADOR te compartimos una lista de cinco temas fundamentales donde su destreza en la guitarra brilló de forma verdaderamente magistral e inolvidable para todos sus oyentes.

Lamento Boliviano: El espectacular solo de guitarra de Staiti en este tema es, sin lugar a dudas, uno de los más icónicos, pasionales y reconocibles de todo el rock latino.

El espectacular solo de guitarra de Staiti en este tema es, sin lugar a dudas, uno de los más icónicos, pasionales y reconocibles de todo el rock latino. La Muralla Verde: Un riff vibrante, alegre y sumamente pegadizo que definió por completo el sonido característico de los años 80.

Un riff vibrante, alegre y sumamente pegadizo que definió por completo el sonido característico de los años 80. Te vi en un tren: Su innegable destreza melódica crea una atmósfera nostálgica inigualable que sigue cautivando a nuevas generaciones en las plataformas digitales.

Su innegable destreza melódica crea una atmósfera nostálgica inigualable que sigue cautivando a nuevas generaciones en las plataformas digitales. Guitarras Blancas: Una muestra pura de su inagotable energía rockera, donde los punteos rápidos y precisos invitan al descontrol total en cada concierto en vivo.

Una muestra pura de su inagotable energía rockera, donde los punteos rápidos y precisos invitan al descontrol total en cada concierto en vivo. Aún sigo cantando: En esta emotiva pieza, sus arreglos sutiles y delicados aportan la melancolía perfecta para acompañar una de las baladas más profundas del grupo.

Estos cinco himnos son solo una pequeña muestra del inmenso talento de un hombre que respiraba música en cada poro de su piel.

Un adiós que resuena en toda Latinoamérica. La cultura musical pierde hoy a un talento brillante e irreemplazable que forjó la identidad sonora de toda una época. Sin embargo, el legado de Felipe Staiti es eterno; su vasta obra seguirá sonando con fuerza, inspirando a futuros músicos en cada rincón donde el rock en nuestro idioma tenga voz.

CT