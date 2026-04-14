“Lamento boliviano” es el éxito que ha pasado de las fiestas de generaciones a generaciones. Es uno de los sencillos de la banda argentina “Los Enanitos Verdes”, que lamentablemente perdió a su guitarrista y fundador Felipe Staiti la tarde del pasado lunes 13 de abril.

Se trata de una canción que, gracias a su letra, ritmo contagioso e interpretación de la banda, cruzó por toda América Latina.

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Colocó a la agrupación en los primeros lugares por ser de las más escuchadas de la década de los 90. Por tal razón, puede que te sorprendería saber que el verdadero autor de este formidable éxito no son “Los Enanitos Verdes”.

Es inevitable no reconocer y empezarla a cantar desde los primeros acordes junto con la melodiosa voz de Marciano Cantero (vocalista del grupo).

¿Quién compuso “Lamento Boliviano”?

Esta canción ha tenido más peso actualmente tras el fallecimiento de Felipe Staiti; esta pérdida se suma a una etapa sensible para la banda, especialmente tras la pérdida de Marciano Cantero (vocalista del grupo) en 2022.

"Lamento boliviano" es original de la banda mendocina llamada Alcohol Etílico y se estrenó en 1986, pero no logró el reconocimiento hasta que “Enanitos Verdes” la volvió a sacar a la luz.

La adopción de este sencillo por parte de la banda es muestra de cómo algunas canciones pueden generar mayor peso con grupos y épocas distintas. Tal vez en su primer lanzamiento no fue su momento, pero la banda argentina le dio una oportunidad haciéndola parte de su álbum “Big Bang” de 1994.

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¿De qué murió Staiti, guitarrista y fundador de "Los Enanitos Verdes"?

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas exactas de su fallecimiento, aunque se sabía que enfrentaba una enfermedad autoinmune que afectaba su sistema digestivo.

En los últimos años, la salud de Staiti se había visto comprometida. En 2024, durante una visita de la banda a México, contrajo una bacteria intestinal que le provocó una intensa deshidratación. A esto se sumaba su diagnóstico de enfermedad celíaca, padecimiento que afecta la absorción de nutrientes.

Con información de SUN.

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