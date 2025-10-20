El inicio del concierto de Guns N’ Roses en Buenos Aires, Argentina, se vio marcado por un tenso momento protagonizado por Axl Rose. Durante la interpretación de “Welcome to the Jungle”, el vocalista perdió la calma y arrojó su micrófono en dos ocasiones hacia su nuevo baterista, Isaac Carpenter.

El incidente ocurrió la noche del sábado 18 de octubre en el Estadio de Huracán, durante la segunda presentación consecutiva de la banda en la capital argentina. Videos captados por asistentes muestran al cantante subiendo a la tarima de la batería, pateando el bombo y luego lanzando el micrófono contra el músico. Acto seguido, se retiró del escenario por unos minutos mientras exclamaba al público: “¡Intentaré improvisar!”.

De acuerdo con lo observado en las grabaciones difundidas en redes sociales, el conflicto habría surgido a raíz de problemas técnicos que impidieron a Rose escuchar correctamente al resto de la banda. Su molestia fue evidente desde los primeros compases del tema, aunque más tarde regresó para continuar el concierto.

Tras el regreso del vocalista, la banda retomó su actuación ante un público que no dejó de corear sus éxitos. A pesar del altercado, el espectáculo continuó con temas como “Sweet Child O’ Mine” y “Paradise City”, que fueron recibidos con entusiasmo por los asistentes.

El episodio se suma a la larga lista de incidentes que han acompañado la trayectoria de Axl Rose al frente de Guns N’ Roses, grupo que actualmente se encuentra de gira internacional interpretando los clásicos que marcaron su carrera desde finales de los años ochenta.

Hasta el momento, ni el vocalista ni el resto de los integrantes han emitido comentarios oficiales sobre el altercado, aunque las imágenes del momento se viralizaron rápidamente, generando todo tipo de reacciones entre los seguidores del grupo.

Axl Rose was a wee bit mad in Argentina on Saturday.



Vintage Axl, minus the riot ending. ��



(Video by @SaintXero27) #GunsNRoses pic.twitter.com/TLYsIQad6C — Appetite For Distortion��️ (@TheAFDPodcast) October 20, 2025

SV