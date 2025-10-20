Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot para cada signo del 21 al 26 de octubre

Aries

La carta del tarot que te representa esta semana es el As de Oros, la cual augura éxito en todo lo relacionado con trámites migratorios y asuntos legales. El triunfo está a tu alcance, pero es importante que evites divulgar demasiado lo que estás haciendo. No compartas todo, ya que podrías atraer energías negativas innecesarias.

Tauro

Te ha salido la carta de La Templanza, que señala que vas por buen camino. Sin embargo, debes evitar quedarte atrapado en situaciones negativas como relaciones tóxicas o amistades por interés. Estás en una etapa ideal para progresar, así que mantente alerta y analiza cuidadosamente qué aspectos de tu vida te benefician y cuáles no, para así seguir avanzando con éxito.

Géminis

Esta semana te guía La Rueda de la Fortuna, que te advierte sobre la manipulación de las personas a tu alrededor. Necesitarás fortalecer tu carácter para afrontar situaciones complicadas y aprender a distinguir entre quienes son realmente leales y quienes no. Esta carta también anuncia que estás entrando en un periodo en el que todo te favorecerá.

Cáncer

La carta que rige tus días es El Sol, una señal de que no debes tener miedo, ya que estás en el momento ideal para realizar cambios positivos, especialmente en el ámbito laboral. Esta carta te trae luz y buena suerte, ayudándote a encontrar un mejor empleo. Si estás enfrentando dificultades sentimentales, es tiempo de solucionarlas y seguir adelante, porque el verdadero amor podría llegar muy pronto.

Leo

La carta del tarot que te guía es El Emperador, y su mensaje es claro: es momento de caminar con humildad y pensar en grande. Deja atrás la soberbia y el ego, ya que solo te están causando obstáculos. Esta carta también te recomienda un cambio importante en tu vida: ya sea mudarte de casa, de ciudad o de país, y buscar nuevas oportunidades laborales. Mover tu energía será clave para evitar el estancamiento.

Virgo

Has recibido la carta de El Loco, que indica que es momento de afrontar tus problemas y encontrar soluciones. Esta carta te brinda energías positivas para tomar decisiones importantes tanto en lo profesional como en lo personal. Sé cuidadoso con las compras grandes, como propiedades o vehículos; busca asesoramiento antes de tomar decisiones económicas significativas.

Libra

Tu carta es La Torre, que sugiere que estás en un periodo propicio para construir una relación estable e incluso formar una familia. El amor te rodea con fuerza en estos días. Además, esta carta te recomienda invertir en tu futuro, por ejemplo, adquiriendo una casa o departamento, lo que te dará mayor seguridad emocional y estabilidad personal.

Escorpión

La carta que te acompaña es El Mundo, que señala que podrías estar preparando maletas para un viaje próximo. Tus energías se están renovando en todos los aspectos, y es un momento ideal para realizar cambios importantes en tu carrera profesional. Solo un consejo: evita caer en actitudes soberbias, ya que la humildad será tu mejor aliada durante este ciclo de buena fortuna.

Sagitario

Esta semana la carta que te sale es La Estrella, lo que indica que será un gran momento para avanzar en tus proyectos laborales y emprendimientos. La buena suerte está de tu lado, pero debes mantenerte alerta ante posibles fraudes. Asegúrate de estar bien asesorado en todo lo que emprendas, y considera cambiar de cuenta bancaria si no estás satisfecho con tu actual servicio.

Capricornio

Te ha salido la carta de El Diablo, que te impulsa a llevar a cabo todos tus planes, ya que tienes el éxito al alcance. No obstante, debes evitar caer en provocaciones o conflictos con quienes te rodean. Esta carta también te advierte sobre personas envidiosas o enemigos ocultos; mantén la guardia alta y, por ahora, evita confiar ciegamente en los demás.

Acuario

La carta que te rige es El Mago, lo que indica que se aproxima una oportunidad laboral que has estado esperando desde hace tiempo. Es momento de prepararte profesionalmente para aprobar todos los exámenes o procesos de selección que se presenten. Esta carta también te invita a tener mayores aspiraciones y te promete dos golpes de suerte, especialmente en juegos de azar.

Piscis

Tu carta es El Juicio, que te impulsa a dejar atrás el pasado y viejos hábitos para abrirte a un nuevo comienzo. Pero para que esto ocurra, deberás comprometerte totalmente. No te autoengañes ni te convenzas de que no puedes lograrlo. Esta carta reafirma que los astros se están alineando a tu favor, y la buena suerte llegará si te atreves a avanzar con decisión.

Con información de Mhoni Vidente

MF