Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte del 21 al 26 de octubre

La reconocida astróloga Mizada Mohamed compartió en su horóscopo semanal cuáles serán los signos del zodiaco más favorecidos durante la semana del 21 al 26 de octubre de 2025.

Según su análisis, estos son los signos que estarán rodeados de buena energía, oportunidades y momentos positivos:

Géminis

Esta semana se presenta muy favorable para ti. Podrás salir de tu zona de confort y tomar decisiones importantes, especialmente en el terreno económico. Tendrás oportunidad de realizar negociaciones y avanzar en tus planes.

Estás en un momento ideal para generar ingresos, cerrar ciclos, comenzar nuevos, y expandirte profesional y personalmente. Tus próximos tres meses serán muy positivos. La recomendación es confiar en ti, no hacer caso a comentarios malintencionados y mantenerte enfocado en tus objetivos.

Cáncer

Estás en un ciclo muy positivo, lleno de energía y oportunidades. Gracias a la influencia planetaria actual, el hogar se llenará de armonía y alegría. También tendrás la capacidad de asumir nuevas responsabilidades con éxito.

Es un buen momento para tomar decisiones importantes en tu vida, especialmente en el ámbito familiar y emocional. Todo lo que hagas esta semana tendrá un impacto directo en tu bienestar personal y en tu entorno cercano.

Virgo

Te encuentras en un momento de plenitud y satisfacción. Se abren grandes oportunidades tanto en lo profesional como en lo personal. Esta semana es ideal para salir de la rutina y tomar decisiones que antes habías pospuesto.

Tu capacidad analítica y tu orden natural serán claves para avanzar en trámites, convenios y acuerdos. Estás en un ciclo de éxito, abundancia y posibles reencuentros afectivos que pueden marcar un nuevo rumbo en tu vida.

Escorpión

Estás en un periodo mágico. Tu ciclo de cumpleaños y la influencia de varios planetas te favorecen plenamente. Esta semana es ideal para iniciar nuevos caminos, lograr objetivos que has venido planeando y abrirte a nuevas posibilidades.

Del 21 al 23 de octubre, en particular, se presentarán momentos de gran inspiración y avance. No permitas que la negatividad de otras personas te afecte. Es tiempo de volar alto y permitirte soñar en grande.

Piscis

Será una semana socialmente intensa y muy favorable. Te reencontrarás con amistades, familiares, y personas que tendrán un impacto positivo en tu vida profesional. También podrías recibir noticias felices relacionadas con tu entorno más cercano.

Es un tiempo propicio para hablar contigo mismo, reconocer tu valor y sentirte merecedor de lo bueno que llega. Los reconocimientos y resultados de tus esfuerzos comenzarán a verse reflejados de forma tangible.

MF