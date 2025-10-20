Cinépolis tendrá sus boletos a 29 pesos; conoce las fechas

Cinépolis anunció una increíble oferta con entradas a tan solo 29 pesos para que puedas ir a ver tus pelis favoritas en la pantalla grande a un precio accesible, es por ello que aquí te compartimos cuándo y en qué horarios aplicar esta promoción.

A través de redes sociales, la cadena de cines color azul anunció que las entradas de cine en México costarán solo 29 pesos por tiempo limitado y aplicará únicamente para los recintos de Cinépolis, Cinépolis Pluus, Cinépolis Junior y Macro XE.

Mientras que para Cinépolis VIP, 4DX y IMAX los boletos tendrán un precio de 75 pesos cada uno.

Las entradas a 29 y 75 pesos respectivamente sólo tendrán este precio los días 3, 4 y 5 de noviembre, por lo que te recomendamos ir marcando las fechas en el calendario y ver las mejores historias en la pantalla grande Cinépolis.

Esta promoción forma parte de la Fiesta Cinépolis, en donde suele también tener descuentos en dulcería, por ello te recomendamos mantenerte atento a la información que te proporcionamos a través de esta casa editorial y de las mismas redes sociales de Cinépolis.

¡Confirmado! ���� #FiestaCinépolis regresa del 3 al 5 de noviembre, con funciones desde $29. ¿List@ para planear tu festejo? ���� pic.twitter.com/gvhHrv8tDk— Cinépolis (@Cinepolis) October 21, 2025

Conoce los grandes beneficios de la tarjeta Círculo INFORMADOR

Finalmente, recuerda que con la tarjeta Círculo INFORMADOR puedes disfrutar de la magia de Cinépolis con hasta un 49 por ciento de descuento en salas tradicionales y VIP en todo momento, así como beneficios adicionales en la dulcería.

Para ello necesitarás seguir los siguientes pasos:

1-Selecciona Obtener mi folio. 2- Da clic en Usar beneficio. 3-Elige tu cine favorito. 4-Compra tus folios. 5- Redime en taquilla y disfruta tu película.

¿Qué esperas para obtener tu tarjeta del Círculo INFORMADOR? Con ella podrás obtener otros grandes beneficios en restaurantes, cafés, compras, viajes, hoteles, cines, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas y establecimientos más.

