Los antojos antes y durante la menstruación son comunes y muy reales, especialmente el deseo de chocolate. Aunque suelen ser motivo de bromas, su origen tiene explicación científica.

¿Por qué se antoja el chocolate en el periodo?

El chocolate es el antojo más reportado porque combina carbohidratos y grasa, una mezcla que resulta muy placentera para el cerebro. Durante la fase premenstrual, muchas mujeres buscan alimentos que aumenten su bienestar emocional, y el chocolate cumple con estas características.

Estos antojos forman parte de los síntomas del síndrome premenstrual (SPM), aunque también pueden presentarse en mujeres sin un diagnóstico oficial.

Los antojos ocurren principalmente en la segunda mitad del ciclo menstrual, conocida como fase lútea, que inicia después de la ovulación y termina al comenzar el periodo. Incluso mujeres sin SPM diagnosticado pueden experimentar un aumento del deseo por ciertos alimentos.

Carbohidratos, grasas y dulces

Entre los alimentos más anhelados se encuentran los carbohidratos, las grasas y los dulces, siendo el chocolate el favorito.

El origen de estos antojos está vinculado a las fluctuaciones hormonales del ciclo menstrual y a cómo estas afectan los neurotransmisores en el cerebro, especialmente la serotonina. Durante la fase lútea, el consumo de carbohidratos eleva la serotonina, generando sensación de bienestar; en otras palabras, muchas mujeres se automedican de manera natural con la comida para sentirse mejor.

