En una continua jornada de violencia en los municipios de Culiacán y Navolato, en Sinaloa fueron asesinadas cinco personas del sexo masculino, una de ellas fue un adolescente de 14 años y cuatro adultos resultaron heridos.

Dos personas del sexo masculino, los cuales presentaban huellas de tortura y se encontraban atados de pies y manos, fueron asesinados de varios disparos a la salida norte de la capital del estado.

El hallazgo de sus cuerpos se produjo por vecinos de la zona del condado de San Francisco, por lo que las autoridades acudieron a dar fe del doble homicidio, sin que las victimas hayan sido identificadas.

Un joven que vestía un pantalón deportivo de color negro fue privado de la vida de varios disparos sobre la calle Paulino Machorro en la colonia Esthela Ortiz, en la capital del estado. Sus agresores, que viajaban en un vehículo, huyeron del lugar.

Los vecinos de la zona que escucharon las repetidas detonaciones de las armas de fuego notificaron a las autoridades a través de las líneas de emergencia, por lo que al presentarse en el sitio con personal de la Cruz Roja determinaron que el agredido no presentaba signos vitales.

A un costado del distribuidor vial que conecta a la entrada del fraccionamiento Perisur, en Culiacán, fue encontrado el cuerpo de un hombre que presentaba golpes e impactos de bala, por lo que personal de la Fiscalía General del Estado dispuso levantarlo y enviarlo al Servicio Médico Forense.

Los elementos de la Policía Municipal que fueron los primeros respondientes notificaron que se trataba de una persona del sexo masculino joven, el cual vestía pantalón de mezclilla azul, playera y tenía puestos unos tenis negros.

En la colonia Las Cañitas, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, un grupo armado disparo con armas automáticas contra varios hombres que se encontraban fuera de una casa conviviendo , un adolescente que había llegado en esos momentos fue alcanzado por las balas al tratar de huir y buscar refugio en una casa cercana.

Te puede interesar: Investigan asesinato de la elemento Stephania Carmona en instalaciones militares

Alexis "N", de 14 años, murió en el lugar del ataque mientras que cuatro personas más, identificados como Carlos "N" de 44 años, Luis Ángel "N" de 23, Norterbto "N" de 57 y Victorino "N" de 37 años, resultaron con diversas heridas en sus cuerpos.

Los paramédicos de la Cruz Roja que llegaron al lugar del atentado, al revisar al adolescente que quedó tirado, cerca de una motocicleta, dictaminaron que este no presentaba signos vitales, por lo que brindaron ayuda al resto de los lesionados.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV