Viral: Mujer sufre fuerte lesión vertebral por haber bostezado y casi pierde la vida

Una joven madre británica estuvo a punto de perder la vida a causa de un gesto tan cotidiano como inofensivo: un simple bostezo matutino mientras preparaba el biberón de su bebé.

Hayley Black, de 36 años, se disponía a comenzar su rutina diaria cuando, al ver a su recién nacida (de apenas unas semanas) estirarse y bostezar, decidió imitarla sin imaginar las consecuencias.

“Mucha gente inicia el día con un bostezo y nunca pensaría que algo así podría terminar de esa manera. Bostecé de manera automática y sentí una especie de descarga eléctrica recorrer todo mi cuerpo”, relató Black a medios locales.

Instantes después, su esposo pidió ayuda a los servicios de emergencia, pues Hayley quedó inmóvil y con un dolor insoportable. Más tarde, los médicos descubrirían la causa: el bostezo había desplazado la sexta y séptima vértebras de su columna.

Una extraña consecuencia médica

La mujer fue trasladada de urgencia a un hospital en Milton Keynes, donde los especialistas hicieron todo lo posible por salvarla. De acuerdo con el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS), aunque es un fenómeno poco frecuente, un bostezo puede provocar un desajuste vertebral severo, con riesgo de parálisis o incluso de muerte.

Pese a la rápida atención, los médicos tuvieron dificultades para localizar el punto exacto del desplazamiento. Según explicó Hayley, el movimiento vertebral fue tan brusco que expulsó dos de sus vértebras, dejando su columna literalmente dividida.

“El cirujano le comentó a mi madre que el daño era mucho peor de lo que habían imaginado. Me dieron un 50 por ciento de probabilidades, no de volver a caminar, sino de sobrevivir a la operación”, recordó la mujer.

La cirugía finalmente fue exitosa, pero las secuelas marcaron su vida para siempre. Hayley tuvo que reaprender a caminar tras un largo proceso de rehabilitación y, aunque logró recuperar parte de su movilidad, ya no puede trabajar ni cuidar por completo de su hija.

Su historia ha sorprendido a la comunidad médica y se ha convertido en un recordatorio de que incluso los actos más simples del día a día pueden, en casos excepcionales, tener consecuencias inesperadas.

BB