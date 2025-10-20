Cierre del Museo del Louvre tras robo exprés de joyas frustra a turistas

Luego de que se perpetrara un robo en sus instalaciones el domingo durante su horario de apertura, este lunes el Museo de Louvre permanecerá cerrado al público.

La decisión del cierre, confirmada a EFE por una portavoz del museo, se ha tomado en el último momento, después de que los visitantes hayan podido acceder desde la entrada de la pirámide a las 9:00 de la mañana, la hora habitual de apertura.

La dirección no ha ofrecido en un primer momento una razón precisa para justificar esa decisión, más allá de alegar motivos "excepcionales".

Muchos turistas estuvieron haciendo colas a primera hora de la mañana, desde antes de las 9:00 de la mañana en la entrada de la pirámide, y vieron sus esperanzas truncadas una hora después.

"Un robo digno de James Bond", se sorprenden turistas frustrados por el cierre del Louvre

"Ha sido de película, digno de James Bond", se sorprendió un turista chileno, quien, como otros miles de visitantes frustrados, se quedó este lunes sin poder entrar en el Louvre, el museo más visitado del mundo cerrado temporalmente.

Separados por una valla y a unos pocos metros de la imponente pirámide del Louvre, que marca la entrada al gigantesco museo, turistas de varios países deambulaban esta mañana entre la incredibilidad y la indignación.

Quejas en inglés, francés, italiano, árabe y español se escuchaban a lo largo del perímetro de seguridad, poblado también de numerosas cámaras de televisión y de algunos curiosos.

"Es una decepción tremenda", resumió a EFE el chileno Michel Sánchez, quien apuntó a la mala gestión del museo una vez confirmado el cierre excepcional de este lunes, de la que el Louvre no brindó explicaciones concretas.

"Entendemos el contexto, pero también estoy un poco molesto porque no costaba nada que nos enviasen un correo (informando del cierre) y cuando nosotros quisimos cambiar los días desde la página dijeron que no era posible" , criticó Sánchez.

Para su compañera, Jessica Garreda, la frustración de hoy será difícil de digerir por dedicarse profesionalmente a la arquitectura y al interiorismo.

"A mí todo esto me afecta mucho. Me llevo la experiencia vacía de no haber podido verlo, pero igual me quedo con la riqueza de la ciudad", anotó. Los dos chilenos tienen un viaje con varias etapas en Europa y no pueden prolongar su estancia en París más allá del martes, el día en el que el museo seguirá cerrado por ser su día semanal de descanso.

Ambos quedaron muy sorprendidos por la manera en la que se produjo el robo: a través de un montacargas con el que subieron los ladrones para llevarse nueve joyas de la corona francesa de un valor incalculable.

"Ha sido de película, como algo de James Bond, que se cuela entre los techos para robar una joya", valoró Sánchez.

A pocos metros de la pareja chilena, compartieron su incredulidad un grupo de turistas mexicanos del Estado de Chihuahua, quienes también hicieron miles de kilómetros cruzando el Atlántico para ver el Louvre.

"Es algo increíble que un robo de esa magnitud haya podido suceder aquí. Es como si fuese una película", coincidieron en declaraciones a EFE Daisy Villalobos y Carmen García.

"Yo vine el año pasado al museo, pero me faltó mucho por recorrer, son muchas salas y dicen que para recorrerlo pues son 365 días. Entonces dije, voy a saborearlo esta vez, pero no va a poder ser", asumió Villalobos, cuya ilusión era ver la legendaria Gioconda o Mona Lisa.

Norma y Rafael Gutiérrez, matrimonio también mexicano, asumieron su decepción por no visitar el célebre museo.

"Estamos todos aquí afuera sin poder entrar y parece que no van a abrir hoy, pero igual seguiremos disfrutando de la ciudad", dijo, resignado, Rafael, quien mañana mismo viaja a Italia con su mujer.

"Venimos de México que vive momentos muy feos de inseguridad. Entonces es triste ver que aquí en Francia esté sucediendo algo similar" , lamentó Norma.

Aunque echó muchas menos horas de avión que los chilenos y mexicanos para llegar a París, la española Domi Chaparro, de Ciudad Real, tampoco ha escondido el chasco que se ha llevado.

"Es la segunda vez que veníamos a París y precisamente veníamos para ver el Louvre, porque la otra vez tampoco lo pudimos ver por unas obras, así que esto es muy decepcionante", reconoció la turista, acompañada por una amiga y quienes regresan a España el miércoles.

Eso sí, Chaparro, quien había comprado su billete con antelación, confía en que no habrá ningún problema para su reembolso.

