Mhoni Vidente presenta las predicciones astrológicas para este miércoles 22 de octubre, revelando la hora ideal de la suerte y las energías que acompañarán a cada signo del zodiaco en este día.

Aries (21 de marzo - 20 de abril)

Durante este último trimestre del año comenzarás a reconectarte con tus labores y a disfrutarlas más. Mantén una actitud positiva y verás cómo logras cumplir tus metas pendientes. Cuida tus horarios de comida para evitar malestares estomacales. Si estás pensando en tramitar tu visa, este es el momento ideal, pues los astros te favorecerán.

Día de la suerte: Martes

Números: 12, 39 y 46

Colores: Amarillo y plata

Hora de la suerte: 15:00 p.m.

Tauro (21 de abril - 21 de mayo)

Procura no hacer gastos innecesarios ni adquirir nuevas deudas, ya que podrías complicar tu economía. Es momento de manejar tu dinero con prudencia y dejar de aparentar lo que no tienes. Evita el estrés, pues podría afectar tu salud física.

Día de la suerte: Jueves

Números: 15, 27 y 39

Colores: Lila y naranja

Hora de la suerte: 2:00 a.m.

Géminis (22 de mayo - 20 de junio)

Los temas financieros te preocupan, pero la suerte está de tu lado si decides emprender un nuevo negocio. Confía en ti, porque el cambio que anhelas depende de tu determinación. No descuides a tu pareja, será tu mayor apoyo en este proceso.

Día de la suerte: Lunes

Números: 04, 12 y 38

Colores: Blanco y morado

Hora de la suerte: 20:15 p.m.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Una mejora económica se aproxima, posiblemente un aumento salarial. Mantén una actitud comprometida y demuestra tu entusiasmo en el trabajo. Considera tomar cursos relacionados con comunicación o publicidad para encaminarte hacia tus propios proyectos.

Día de la suerte: Miércoles

Números: 05, 29 y 37

Colores: Rojo y blanco

Hora de la suerte: 14:00 p.m.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Lleva contigo un accesorio de plata para protegerte de las malas vibras. Podrías recibir una invitación a un viaje inesperado que te ayudará a recargar energías. Evita levantar peso en exceso en el gimnasio para no sufrir lesiones en las piernas.

Día de la suerte: Jueves

Números: 03, 55 y 80

Colores: Rojo y rosa

Hora de la suerte: 4:00 a.m.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

La estabilidad económica regresa a tu vida y podrías recibir un ingreso extra con el que podrías adquirir un nuevo vehículo. Antes de hacerlo, asegúrate de tener todo bajo control para no desequilibrar tus finanzas. Cuida tu presión arterial.

Día de la suerte: Martes

Números: 28, 59 y 60

Colores: Dorado y negro

Hora de la suerte: 7:001 a.m.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Un amor del pasado podría reaparecer, pero lo mejor será no retomar esa historia. No todos los regresos son positivos. Muy pronto conocerás a alguien que podría convertirse en tu verdadero complemento emocional.

Día de la suerte: Viernes

Números: 32, 66 y 98

Colores: Rojo y negro

Hora de la suerte: 5:00 a.m.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

La relación con tu pareja requiere atención; busquen un momento para reconectar y recuperar la pasión. En el ámbito laboral, podrías enfrentar reuniones imprevistas o pequeños conflictos, pero todo se resolverá sin mayores complicaciones.

Día de la suerte: Lunes

Números: 02, 39 y 31

Colores: Rosa y verde

Hora de la suerte: 15:00 p.m.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Un préstamo podría ayudarte a mejorar tu situación económica, pero deberás comprometerte a cumplir con tus pagos. Evita el exceso de trabajo y mantente hidratado, ya que tus órganos necesitan descanso para mantenerse en equilibrio.

Día de la suerte: Jueves

Números: 14, 33 y 49

Colores: Amarillo y rojo

Hora de la suerte: 2:00 a.m.

Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Tu corazón está herido porque confiaste nuevamente en alguien que no lo merecía. No te castigues por sentir, simplemente da vuelta a la página y no respondas más a sus mensajes. Lo mejor está por venir.

Día de la suerte: Martes

Números: 12, 30 y 49

Colores: Negro y azul

Hora de la suerte: 3:00 a.m.

Acuario (21 de enero - 18 de febrero)

Evita compartir información personal, pues alguien podría usarla en tu contra. Tu salud ha tenido altibajos, pero con actividad física y buena alimentación podrás prevenir complicaciones mayores.

Día de la suerte: Azul (posible error tipográfico en el original, se mantiene según la fuente)

Números: 01, 12 y 49

Colores: Blanco y negro

Hora de la suerte: 6:00 a.m.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Has estado comparándote con otros, lo que ha afectado tu autoestima. Una transformación personal o cambio físico podría ayudarte a sentirte mejor contigo mismo. Evita los enojos intensos para no poner en riesgo tu salud.

Día de la suerte: Lunes

Números: 02, 12 y 70

Colores: Rojo y azul

Hora de la suerte: 13:00 p.m.

Con información de Mhoni Vidente

