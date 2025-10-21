Contén la respiración, no entres a lugares oscuros y, sobre todo, no sigas los globos rojos, porque este mes del terror llega a HBO Max la serie que expande el universo creado por Stephen King, en donde veremos los inicios del payaso más temido de todos los tiempos. "IT: Bienvenidos a Derry" está muy cerca, y aquí te contamos todos los detalles.

Porque HBO Max sabe que octubre es el mes ideal para revivir a uno de los personajes del cine de terror más icónicos, esta semana llega a la plataforma el estreno de "IT: Bienvenidos a Derry", la serie de televisión en la que Bill Skarsgård regresa para interpretar a Pennywise , pero esta vez con una historia completamente diferente que nos dejará ver de manera más profunda el origen del mal que habita en Derry.

Ambientada en 1962, la historia seguirá a un nuevo grupo de amigos adolescentes que tratan de descubrir el motivo de la desaparición de cientos de niños en el "tranquilo" pueblo de Derry.

El estreno del primer capítulo está pactado para el domingo 26 de octubre , y siguiendo el formato que maneja la plataforma desde hace ya un tiempo, cada capítulo —en total son seis— se irá estrenando semana con semana exclusivamente para los suscriptores de HBO Max.

Si bien la plataforma de streaming no ha especificado un horario en particular para el lanzamiento, la mayoría de sus estrenos suelen publicarse a la medianoche, por lo que podemos asumir que en esta ocasión será igual.

Más allá de ser una precuela vacía, la serie busca retratar una nueva perspectiva que resuelva ciertas dudas que quedaron de las versiones pasadas de It , así como hacer comprender al público cómo se formó este villano y qué lo llevó a conectar con el Club de los Perdedores.

Hasta el momento, se tiene planeado que esta historia cuente con tres partes que se estrenarán periódicamente en los próximos años ; sin embargo, esto dependerá de cómo el público reciba la primera parte.

No obstante, a pocos días del estreno, son miles los fanáticos del payaso y aficionados del terror que ya esperan con ansias la nueva adaptación del temido “Eso”.

