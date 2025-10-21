Martes, 21 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Melissa Barrera regresa a las pantallas de la mano de John Travolta

El director del filme destacó el profesionalismo de la actriz mexicana

Por: SUN .

Melissa Barrera protagonizará un thriller junto a John Travolta. EFE / ARCHIVO / ESPECIAL / IG / @melissabarreram

Melissa Barrera protagonizará un thriller junto a John Travolta. EFE / ARCHIVO / ESPECIAL / IG / @melissabarreram

Después de haber sido despedida de la franquicia de Scream por sus comentarios a favor del pueblo de Palestina, la actriz, Melissa Barrera, volverá al cine de Hollywood y lo hará de la mano de John Travolta.

De acuerdo con información publicada por el sitio Deadline, la actriz mexicana se unió al elenco de Black Tides, un thriller de supervivencia y que protagonizará junto al legendario actor.

La historia sigue a Bill Pierce (Travolta), un padre que por diversos motivos vive distanciado de su hija Rebecca (Barrera) y su nieto. En un intento por recuperarlos emprende un viaje en velero, pero pronto es atacado por orcas, desatando una lucha por la supervivencia en mar abierto.

Por su parte, el director, Renny Harlin, destacó el profesionalismo de Barrera y, la química que se ha creado entre ella y Travolta.

Lee: La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Mente Maestra”

"Melissa aporta pasión y vulnerabilidad a un papel que lo exige todo: emocional, física y cinematográficamente. Ella y John juntos magia y elevan cada detalle de esta historia", dijo al portal estadounidense.

El rodaje inició hace unos días en Gran Canaria, España, y contará con la participación de Ella Bleu Travolta, hija de John Travolta, así como de Álvaro Mel y Dylan Torrell.

Barrera ha logrado consolidar su carrera en Hollywood, entre sus papeles más recordados está el de Sam Carpenter, en la saga de Scream. Sin embargo, a punto de arrancar con la séptima entrega, Barrera fue despedida por expresarse en contra del genocidio israelí.

Hasta el momento Black Tides no tiene fecha de estreno, pero ya se coloca como una de las historias más esperadas.

Lee: MTV, el fin de una era

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones