La reconocida actriz mexicana Adriana Barraza se suma al elenco de la próxima película de Warner Bros, “Cut Off”, una comedia dirigida por el actor Jonah Hill. La filmación comenzará este otoño en California. En el largometraje, Barraza dará vida a la cuidadora de una familia cuyos hijos son separados repentinamente de sus padres, en una historia llena de humor.

El guion de la película fue coescrito por Hill y Ezra Woods, mientras que Hill también participará como productor. Además de Barraza, el reparto incluye a reconocidas figuras como Bette Midler, Kristen Wiig y Nathan Lane. La producción obtuvo un crédito fiscal de 10 millones de dólares y tiene previsto su estreno en cines de Estados Unidos el 17 de julio de 2026.

Barraza, con más de cinco décadas de trayectoria artística, ha sido nominada al Oscar como mejor actriz de reparto por “Babel” (2006), convirtiéndose en una de las 13 latinas en recibir una candidatura al Premio de la Academia, y una de seis mexicanas.

Recientemente, Barraza recibió una nominación al Emmy Internacional por su actuación en “El Último Vagón” y participó en la película de superhéroes de DC Studios, “Blue Beetle”. Este año también estrenará la serie “El Gato” en Amazon Prime Video.

El anuncio de la participación de Barraza en “Cut Off” subraya la apuesta de Warner Bros. por integrar talento internacional de alto nivel en sus producciones, mientras que la posible venta de la compañía refleja el interés de otros conglomerados en fortalecer su presencia en el mercado del entretenimiento global.

Warner Bros. Discovery evalúa su futuro

En paralelo, Warner Bros. Discovery anunció que evalúa una posible venta ante el interés de varias empresas, buscando “maximizar el valor para los accionistas”. El Consejo de Administración estudia opciones como vender toda la compañía o solo Warner Bros., continuar con la escisión en dos entidades -una centrada en HBO Max y cine, otra en CNN y canales de TV-, o fusionar Warner Bros. con una escisión de Discovery Global. El CEO David Zaslav destacó que la empresa sigue avanzando para mantenerse competitiva. Paramount, Skydance y Comcast han mostrado interés, y tras el anuncio, las acciones subieron un 10 % en Wall Street.

