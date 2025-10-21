Britney Spears asegura haber sufrido daño cerebral a consecuencia de maltratos

Britney Spears reveló que sufre “daño cerebral” como consecuencia de experiencias traumáticas, una declaración que llega mientras crece la polémica por el inminente lanzamiento del libro de memorias de su exesposo, Kevin Federline, titulado You Thought You Knew.

La artista abordó el tema a través de una publicación realizada el domingo en sus redes sociales, donde respondió a algunas de las afirmaciones contenidas en el texto aún no publicado. “Tuve una experiencia traumática, como algunos saben, al final de mi libro, donde durante cuatro meses ya no tuve mi puerta privada y se me obligó, de forma ilegal, a no usar mis pies ni mi cuerpo para ir a ningún lugar”, escribió la cantante, haciendo alusión a los hechos relatados en su autobiografía The Woman in Me, editada en 2023.

Spears aseguró que aquel confinamiento extremo “lastimó mi cuerpo y la lógica y la conciencia en mi cuerpo como UNO fueron asesinadas y destruidas al ciento por ciento”. Además, recordó que no pudo bailar ni moverse durante cinco meses, subrayando el papel que el baile ha tenido en su proceso de sanación: “Sé que mis publicaciones bailando pueden parecer ridículas pero me ayudaron a recordar cómo volar”.

En esa misma publicación, la intérprete de Toxic agregó: “Siento que me quitaron las alas y me ocurrió daño cerebral hace tiempo, cien por ciento”. No obstante, también afirmó que ha logrado superar aquella etapa: “Por supuesto, ya he dejado atrás ese periodo difícil de mi vida y me siento afortunada de estar viva”.

La cantante insistió en que sus declaraciones deben tomarse con seriedad, a pesar del tono emocional: “Aunque esto suene tonto, estoy aportando sustancia entre toda la basura que se está diciendo de mí”. Junto a su mensaje, compartió una fotografía en la que aparece de espaldas, montando a caballo y con el torso parcialmente descubierto.

Mientras tanto, fragmentos del libro de Kevin Federline, difundidos por diversos medios, describen momentos tensos de su convivencia con Britney Spears y su vida familiar. En uno de los pasajes, el exbailarín afirma que la artista fue vista “mirando dormir a sus hijos mientras sostenía un cuchillo en la mano”. También se mencionan supuestos episodios de consumo de cocaína durante la lactancia y presuntas agresiones a su hijo mayor, Sean Preston.

Spears recordó que durante años enfrentó un proceso legal complicado por la custodia de los menores, lo que dejó una huella emocional significativa.: “Si realmente amas a alguien, no lo ayudas humillándolo”, escribió en su perfil de X. En otro mensaje añadió:

“Lo que me asustó fue lo serio y enojado que se puso, la gente no tiene idea, es mucho peor de lo que cualquiera podría imaginar”.

Sobre su vínculo actual con sus hijos, la cantante comentó: “Siempre he suplicado tener una vida alrededor de mis hijos”. También expresó sentirse desalentada por la situación: “Las relaciones con adolescentes son complejas. Me he sentido desmoralizada por esta situación y siempre pedí que ellos estuvieran conmigo. Lamentablemente, ellos siempre fueron testigos de la falta de respeto de su padre hacia mí”.

Spears recordó que durante años enfrentó un proceso legal complicado por la custodia de los menores, lo que dejó una huella emocional significativa.

Por su parte, en declaraciones a Associated Press, Federline aseguró que “ver a Spears beber durante su embarazo activó todas las alarmas en mi cabeza”. El exbailarín, de 47 años, también mencionó que fue testigo de comportamientos peligrosos frente a los niños y que la inestabilidad que observó lo impulsó a escribir su libro. “Desde mi perspectiva, el tiempo se acaba y nos acercamos al límite. Algo malo sucederá si todo sigue igual, y mi mayor temor es que nuestros hijos queden con las consecuencias”, escribió Federline.

Britney Spears y Kevin Federline contrajeron matrimonio en septiembre de 2004 y tuvieron dos hijos: Sean Preston y Jayden James, nacidos en 2005 y 2006. Tres años después, la pareja se divorció, iniciando una prolongada batalla judicial por la custodia de los niños, en medio del polémico periodo de tutela legal de la cantante. En 2023, Federline se mudó a Hawái junto a sus hijos y su esposa actual, Victoria Prince.

Con información de AP

BB