HBO Max anuncia aumento en sus tarifas en Estados Unidos; ¿afectará a México?

Este martes, HBO Max anunció un nuevo incremento de precios de todos sus planes luego de revelar que Warner Bros Discovery está considerando la venta de la compañía luego del interés mostrado por otras empresas.

Este será el segundo incremento de precios en menos de 18 meses en Estados Unidos. El plan básico de HBO Max tendrá un costo de 10.99 dólares, mientras que el paquete estándar tendrá un precio de 18.49 dólares. Por su parte, el plan premium costará 22.99 dólares. Esto quiere decir un aumento de entre uno y dos dólares por mes dependiendo del nivel de servicio contratado.

Las nuevas tarifas entrarán en vigor de manera inmediata para los nuevos subscriptores. Mientras que aquellos que cuenten con una subscripción, se les enviará un mensaje 30 días antes de su renovación para aceptar el cambio de precios.

El aumento fue anunciado apenas unos momentos después de que Warner Bros anunciara: primero, la división de sus segmentos Warner Media y Discovery; luego, la disposición a vender a la histórica productora.

¿El aumento en las tarifas de HBO Max en EU afectará a México?

No, en México la plataforma aumentó sus precios el pasado mes de septiembre del año cursante en respuesta a la actualización de precios, por lo que, de momento, la actualización de precios solo afectará a otras regiones. En México los precios para suscribirte a HBO Max en estos momentos son los siguientes:

Plan básico con anuncios $149 pesos mensual

Plan Estándar $239 pesos mensual

Plan [Platino $299 pesos mensual

