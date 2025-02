Después de la polémica suscitada por las declaraciones de Karla Sofía Gascón en su perfil de X, antes Twitter, Zoe Saldaña, coprotagonista de Emilia Pérez, salió a criticar los dichos de su compañera.

La española cerró este viernes su cuenta de X luego de que internautas rescataran y viralizaran algunos de sus posteos antiguos en los que exalta ideas racistas y xenófobas.

"Me pone muy triste porque no lo apoyo y no tolero ninguna retórica negativa hacia personas de ningún grupo. Mi experiencia con todos y cada uno de los individuos que fueron parte de esta película fue sobre inclusión, colaboración y equidad racial, cultural y de género", expresó Zoe durante una sesión de preguntas y respuestas en Londres.

Gascón se lanzó contra los musulmanes, llamó "drogadicto estafador" a George Floyd —un afrodescendiente muerto en 2020 como resultado de un abuso policial— y criticó la diversidad en los premios Oscar, al que ella aspira en la edición de este año como Mejor actriz.

También criticó a compañeros del medio artístico como Miley Cyrus y hasta a su coprotagonista del filme dirigido por el francés Jacques Audiard, Selena Gomez.

Saldaña estuvo acompañada de Audiard y los compositores de Emilia Pérez, Camille y Clément Ducol. Gascón, que también estaba contemplada, no asistió.

"Me entristece que tengamos que enfrentar este revés, pero estoy feliz de que todos ustedes estén aquí y de que sigan asistiendo a ver Emilia, porque el mensaje que tiene es tan poderoso y el cambio que puede generar en las comunidades marginadas es importante. Todos nos reunimos para contar esta historia con amor y respeto y seguiremos difundiendo ese mensaje", finalizó Zoe.

El ganador del Oscar, Travon Free, también reaccionó ante los tuits antiguos de Karla, de quien dijo sentirse decepcionado.

"Para ser honesto, ni siquiera es decepcionante ver a alguien que se opone al Black Lives Matter (movimiento a favor de la comunidad afroestadounidense), es decepcionante cuando ese resentimiento lo expresa alguien que imagino que conoce los dolores de la marginación y la violencia", expresó.

La española mencionó en sus tuits que la ceremonia de los Oscar 2021 se trataba de "un festival afrocoreano", una "manifestación de Black Lives Matter" y del "8M" y de "cine reivindicativo": "Gala fea. Les faltó darle un premio al corto de mi primo, que es cojo", posteó.

"Yo era un desconocido que no sólo fue nominado por un cortometraje que estaba alineado temáticamente con los sentimientos del Black Lives Matter, sino que también gané el premio de su supuesto primo esa noche", dijo el ganador a Cortometraje de acción en vivo de 2021, Two distant strangers.

"No tengo idea de qué piensa 'mamá Gascón' sobre los coreanos y el activismo negro hoy. Pero los seres humanos pueden cambiar, nunca es demasiado tarde".

Te puede interesar: Conoce todo lo que llega a Max en febrero

"Hay algo muy oscuro"

Gascón pidió disculpas "por sus errores pasados" en su último post y refirió que la decisión de cerrar su red social es para salvaguardar la integridad de su hija y familia, pues considera que el que internautas hayan revivido esos clips tiene que ver con algo "oscuro".

"No puedo seguir consintiendo que esta campaña de odio y desinformación me afecte más. Me han amenazado de muerte, insultado, violentado y vejado hasta la extenuación", señaló Gascón en un texto distribuido por los responsables de comunicación de "Emilia Pérez".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB