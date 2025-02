Un largo enero ha terminado para dar paso a un febrero lleno de estrenos para Max. La plataforma de HBO debutará la tercera temporada de una de sus series e historias más codiciadas: The White Lotus. La serie de drama y comedia de HBO buscará volver a impresionar a la crítica y divertir a los televidentes. Esta es una de las grandes apuestas de Max, no solo para febrero, sino para todo el 2025, para que te mantengas atento. Pero no te preocupes, no será el único estreno.

Películas

Space Jam 01/02/2025

10 de febrero 08/02/2025

Tom y Jerry 08/02/2025

Rita 14/02/2025

Wedding Crashers 14/02/2025

Next Goal Wins 14/02/2025

Mensaje En Una Botella 14/02/2025

Tenemos que hablar 14/02/2025

Las amistades peligrosas 14/02/2025

Alien: El octavo pasajero 16/02/2025

Aliens: El regreso 16/02/2025

The White Lotus

The White Lotus es una serie de televisión estadounidense que trata sobre los huéspedes y empleados de un resort ficticio. La serie es una sátira social que explora las disfunciones psicosociales de los personajes y cómo estas afectan sus interacciones.

Creada y dirigida por Mike White, las temporadas desplegadas a manera de mini serie han recibido varios premios de la crítica como Emmys y Globos de Oro.

 

Series

La Boda De Mi Mejor Amigo 01/02/2025

Efectos secundarios 03/02/2025

Reformas En Pareja’ Temporada 5 03/02/2025

La Caída De La Hermandad Aria De Texas 06/02/2025

El Minuto Heroico: Yo También Dejé El Opus Dei 07/02/2025

The Last Woodsmen 08/02/2025

Una maternidad diferente 14/02/2025

Casados Con El Mal Temporada 2 14/02/2025

Infidelidades Letale 16/02/2025

The White Lotus Temporada 3 17/02/2025

Control De Darreteras Temporada 8 23/02/2025

Coyotl: Bestia VS Narco 27/02/2025

No Man’s Land Temporada 2 27/02/2025

Segunda Oportunidad Para Triunfar 27/02/2025

¿Cuánto cuesta Max?

La suscripción a este servicio de streaming comienza en $99 pesos mensuales con anuncios. El siguiente nivel es el Estándar, el cual tienen un costo de $149 pesos por eliminar los anuncios. Por último, la suscripción más alta es la Platinum con un precio de $199 pesos al mes; con este nivel de licencia puedes utilizar la plataforma hasta en 4 dispositivos a la vez y cuenta con la más alta resolución disponible (4K Ultra HD).

OB