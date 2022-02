Yuri: Qué sí y qué no va a contar en su serie biográfica con Televisa

La cantante veracruzana, Yuri, está más que lista para seguir sorprendiendo al público, recién lanzó su álbum “Celebrando a una leyenda” donde la acompañan diversos artistas entre los que destacan Lucero, Grupo Firme, Los Ángeles Azules y María José, entre otros.

"No me interesa a hablar de las personas, para nada, en lo absoluto"

Pero también adelantó que ya comienzan los preparativos de su gira “Euphoria” donde promete que tendrá tres performances donde bailaré al menos tres coreografías completas como en los años 90, pero sí acota que será la última gira en la que haga coreografías de principio a fin. Incluso, resaltó en conferencia de prensa que la fecha para Guadalajara sería entre los meses de octubre y noviembre.

Sin embargo, hay otro proyecto que la mantiene expectante, se trata de su serie biográfica que le producirá Televisa. Comparte que ella ya contó su historia, que ya se reunió con la escritora y que el siguiente paso le corresponde a la televisora.

“La serie Televisa la tiene, ellos tienen todos los derechos, ya no depende de mí, depende de ellos. Ya está lista, ya está escrita, como quien dice ya están listos los guiones. El fin de año (2021) me junté con la escritora para limpiar algunas cositas y para ponerle más, porque algunas ya se me habían olvidado cuando conté toda la historia, que fue muy difícil porque es abrir la cloaca, acordarse de muchas cosas que me di cuenta que ya estaban sanadas de mi pasado y otras que no, con mi mamá, con mi ex marido y con muchas personas que han estado involucradas en mi vida”, confiesa.

Resalta además que en esta serie no va a hablar de las personas que estuvieron con ella, “porque es muy complicado, todo el mundo se enoja, no quieren que hables (de) sus verdades y después te demandan y salen en la televisión… (y dicen) ‘eso que dijo es mentira’. Entonces, me da mucha flojera. Yo en lo que me voy a enfocar mucho es en lo que viví con mi madre y lo que viví yo con las personas que la regué, que amé y no amé, pero no me interesa a hablar de las personas, para nada, en lo absoluto”.

Una reconciliación con su madre

Confiesa que antes de que su mamá (Dulce Canseco) muriera, le había comentado de su intención de contar su historia en una serie. “Quiero enseñarle a la gente lo que a veces los artistas vivimos y que no todo es color de rosa. Y también de dar una enseñanza en esa serie, que tenga un final, porque por ejemplo, la serie de Luis Miguel padrísima y todo, pero un desenlace que dices… ¿qué pasó con el papá? ¿No hablaron, no concretaron? No, no, no, no, en mi serie si habrá finales y cosas que se concreten y que enseñen a las mamás cómo no deben de tratar a las hijas y las hijas cómo no deben de tratar a las mamás, porque a veces hay unas relaciones almáticas terribles, que uf”.

Expresa que antes de que su mamá falleciera, hicieron las paces. “A mí me costó mucho trabajo volverme a llevar con mi mamá, que si no fuera por el cristianismo y por Dios, no, yo creo que a mi mamá no la hubiera enterrado, pero gracias a Dios la pude enterrar, pedimos perdón y nos llevamos muy bien antes de morir, fue una mamá estupenda. ¡Uy! Le pedí perdón mil veces”.

No sabe cuándo Televisa ponga en marcha la serie, pero sí entiende que por el Covid-19 se han detenido proyectos y están arrancando otros como la serie de Gloria Trevi, “y a lo mejor la que seguirá, será la mía, pero ya depende de ellos, ya mi parte ya la hice”.

AC