YosStop es liberada tras arresto en "El Torito", revela su abogado

"Ya salió, nada más para que se sepa. Acaba de salir ahorita", así fue como el abogado de la influencer, el licenciado Emilio Robles Gómez Mont, informó que la creadora de contenido, YosStop, ya fue liberada del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, mejor conocido como "El Torito".

La mañana del lunes, la influencer Yoseline Hoffman Badui fue arrestada por una supuesta violación a una medidas de protección en su contra, al presuntamente utilizar sus redes sociales para amedrentar a una excolaboradora.

La detención, en un principio, iba a ser de 36 horas, pero gracias a un amparo que presentaron sus abogados, anoche fue puesta en libertad.

"Estaba muy triste, muy enojada, decepcionada, porque ella sí ha actuado conforme a derecho. Un ejemplo claro es que los propios colectivos que impulsaron el asunto en 2021 contra ella la están apoyando ahora, porque se están dando cuenta que esto es un atropello y que ella ha cumplido a cabalidad en todo y esto que están haciendo es un abuso", dijo su defensa.

El motivo de su detención, aclaró Robles Gómez Mont, fue una imagen que la contraparte presentó al juez, con la que la acusaron de usar sus perfiles y violentar una orden judicial; sin embargo, dicha publicación fue hecha desde su red privada de Facebook, la cual no estaba contemplada en las medidas restrictivas.

Cabe destacar que pasado 13 de marzo una mujer solicitó a un juez de control ordenara medidas de protección para que Yoss suspendiera sus redes sociales, argumentando que sufría amenazas de sus seguidores, incluso que ella misma los incitaba a hacerlo.

"Se presentó un amparo contra de la orden de arresto y se solicitó la suspensión provisional, el tema es que la juez de distrito ordenó su inmediata libertad con una suspensión de plano".

El abogado subrayó que no hay una causa justificada de esta detención, "yo no hubiera tomado el caso si ella hubiera sido una violentadora, al contrario, ha aprendido de la vida a partir de lo que vivió hace unos años y ella no ha actuado de manera ilegal, ha sido respetuosa, ha seguido las instrucciones y aún así la contraparte con la venia del Tribunal Superior de Justicia están siendo inquisidores de ciudadanos".

Con esta prohibición de usar sus redes sociales ella no está recibiendo su sustento de vida desde hace meses, la están privando de un derecho humano, que es su trabajo y están atentando contra los derechos de su menor hija, añadió el abogado.

Después de sus experiencias vividas, lo que quiere es cerrar este capítulo, "lo que menos quiere es estar inmiscuida es en temas legales".