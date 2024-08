Esta mañana, 26 de agosto, Yoseline Hoffman, conocida en redes como YosStop, fue arrestada y llevada ante las autoridades por el supuesto delito de agresión contra una excolaboradora, que aparentemente habría difundido en sus redes sociales.

Frente a las numerosas especulaciones, su abogado, Emiliano Robles Gómez Mont, emitió un comunicado oficial en el que proporcionó detalles sobre la situación legal de Hoffman y denunció la vulneración de sus derechos.

El texto inicia explicando que el conflicto se deriva de un asunto penal por el que Yoss tuvo que presentarse ante el juez el pasado 13 de marzo. En esa audiencia, la contraparte solicitó como medida de protección que se dieran de baja todos los perfiles sociales de la influencer: su cuenta de Instagram, TikTok, Facebook y su perfil en X, petición que le fue concedida.

Sin embargo, aunque aseguran que Hoffman cumplió "a cabalidad" los requerimientos legales, esta mañana y durante una nueva audiencia la demandante pidió su detención injustificadamente: "la asesoría jurídica de la contraparte solicitó que se impusiera de manera inmediata un arresto administrativo por un plazo de 36 horas, bajo el argumento de que incumplió las medidas vigentes, ya que YosStop compartió una publicación en su cuenta personal" , se lee en el documento.

Asimismo, explican que la orden emitida por el juez de control vulnera los derechos de Hoffman, ya que los alegatos no están relacionados con el caso y entre las restricciones no se especificaba que la influencer no pudiera hacer uso de las plataformas digitales, solo se pedía su eliminación.

"Con esta orden de arresto se está violentando el derecho a la libertad personal, a la libertad de expresión y al derecho de trabajar, pues el sustento de vida es en contenido que se genera en sus cuentas" , agrega.

Por último, también señala que las acusaciones que pesan sobre YosStop son totalmente falsas, por lo que su arresto está fuera de la ley: "Nunca existieron los actos con los que supuestamente nuestra cliente violenta a la contraparte, por lo que las medidas impuestas no sólo no están previstas en la ley; sino que son excesivas e infundadas".

Comunicado de Prensa sobre la injustificada orden de arresto decretada el día de hoy contra nuestra representada Yoseline Hoffman. pic.twitter.com/tlTdcC6Oyi— ERGM Abogados (@ergmabogados) August 26, 2024

Se sabe que Yoseline pasará las próximas 36 horas en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social ("El Torito") y no en el Reclusorio Norte como se ha manejado en otros medios; aunque se desconocen los cargos por lo que se encuentra en un litigio legal.

Esta no es la primera vez que Hoffman enfrenta problemas con la ley, en 2021 pasó cinco meses en el penal de Santa Martha Acatitla por pornografía infantil, pero obtuvo su libertad después de que reclasificaran su caso a discriminación.



