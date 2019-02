Yalitza Aparicio y Marina de Tavira se quedan sin el Oscar

La actrices, Yalitza Aparicio y Marina de Tavira se fueron sin un Premio Oscar en las categorías de Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto por su participación en “Roma” de Alfonso Cuarón.

Yalitza Aparicio competía contra las actrices Glenn Close, “The Wife”, Lady Gaga, “A Star Is Born”, Olivia Coleman, “The Favourite” y Melissa McCarthy, “Can You Ever Forgive Me”.

En este caso, fue Olivia Coleman por su interpretación de “La Reina Anne” en “The Favourite” quien se llevó el galardón a Mejor Actriz.

Por otro lado, Regina King se alzó como la Mejor Actriz de Reparto y le quitó la oportunidad a Marina de Tavira en ser la primera en ganar dicha categoría en donde tres mexicanas ya habían estado nominadas anteriormente.

Gracias a su actuación en "El blues de Beale Street" Regina King, aparte de vencer a Marina de Tavira ("Roma"), dejó también en el camino a Amy Adams ("Vice") y a Emma Stone ("The Favourite") y Racheol Weiez ("The Favorite").

Esta es la primera vez que King levanta una estatuilla dorada.

La producción de Alfonso Cuarón fue superada también en las categorías de Mejor Diseño de Producción, Edición de Sonido, Mejor Guion Original, Mezcla de Sonido, Mejor Actriz, Mejor Película, llevándose sólo tres de las 10 categorías en las que se encontraba nominado.

Con información de SUN

AC